Трамвайный парк №5 организовал для школы № 338 образовательное путешествие

В Трамвайном парке №5 школьники отвечали на вопросы викторины «Образовательное путешествие «Рельсы в будущее». Увлекательная головоломка продолжила партнерство со школой № 338 Невского района, в рамках которого запланировано создание специального учебного класса по физике на базе трамвайного предприятия.

Образовательное путешествие началось ещё до прибытия в трампарк: за ребятами в город отправился желтый детский трамвай. Он доставил школьников в депо на Сердобольской улице, где «живут» трамваи. По пути юные пассажиры узнали о профориентационной миссии детского трамвая, единственного в Петербурге, а также о других моделях трамваев СПб ГУП «Горэлектротранс».

В парке гости разделились на команды и приняли участие в транспортной викторине. После инструктажа по технике безопасности команды «Семь гномов», «Слесари» и «Рельсы – рельсы, шпалы – шпалы» отправились в увлекательное путешествие в мир электрического транспорта.

Для ребят подготовили 3 станции с вопросами и заданиями от мастеров участков. Все головоломки - нестандартные: собрать систему оповещения «Говорящий город», обнаружить поломку трамвая, воспроизвести макет его двигателя с измерением скорости, произвести узкоспециализированные физико-математические расчеты. Здесь-то детям и пригодились знания школьной программы!

Победила команда «Семь гномов». Две другие команды разделили второе место. Победителям и их педагогам подарили билеты в Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ, а самым активным участникам - брендированные сувениры.

Отдельным подарком классу стало редкое коллекционное издание «Петербургский трамвай: история и современность» об истории развития электрического транспорта в нашем городе.

После финальной фотосессии детский трамвай отвез гостей обратно в школу.