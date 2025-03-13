(Видео) Граффитист, испортивший трехсекционный трамвай «Витязь», возместил ущерб и извинился

25 декабря 2024 года на конечной станции «Придорожная Аллея» был испорчен граффити трехсекционный трамвай «Витязь» Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка. Этот трамвай обслуживает один из самых популярных городских маршрутов №100, который за год перевозит более 9,2 млн пассажиров. Размер ущерба только по трамвайному вагону составил более 34 тыс. руб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах).

Аэрозольная краска была нанесена на весь левый борт трехсекционного вагона, задействованного в обслуживании одного из самых пассажироемких маршрутов. По факту происшествия 59 отделом полиции Управления МВД Выборгского района возбуждено уголовное дело.

Не дожидаясь передачи дела в суд, фигурант написал заявление на имя директора СПб ГУП «Горэлектротранс» с признанием вины и просьбой в разрешении погашения причиненного ущерба. В настоящий момент ущерб полностью возмещен.

Также фигурант принес публичные извинения горожанам и петербургскому Горэлектротрансу.