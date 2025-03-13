(Видео) Граффитист, испортивший трехсекционный трамвай «Витязь», возместил ущерб и извинился

13 марта 2025

25 декабря 2024 года на конечной станции «Придорожная Аллея» был испорчен граффити трехсекционный трамвай «Витязь» Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка. Этот трамвай обслуживает один из самых популярных городских маршрутов №100, который за год перевозит более 9,2 млн пассажиров. Размер ущерба только по трамвайному вагону составил более 34 тыс. руб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах).

 

Аэрозольная краска была нанесена на весь левый борт трехсекционного вагона, задействованного в обслуживании одного из самых пассажироемких маршрутов. По факту происшествия 59 отделом полиции Управления МВД Выборгского района возбуждено уголовное дело.

 

Не дожидаясь передачи дела в суд, фигурант написал заявление на имя директора СПб ГУП «Горэлектротранс» с признанием вины и просьбой в разрешении погашения причиненного ущерба. В настоящий момент ущерб полностью возмещен.

 

Также фигурант принес публичные извинения горожанам и петербургскому Горэлектротрансу.

 

 

Напомним, 29 января мировой судья судебного участка № 126 вынесла приговор по делу трёх других фигурантов, обвиняемых в нанесении граффити на трамвайные вагоны в мае-июне 2024 года. Двум подсудимым назначено наказание в виде одного года и полутора лет ограничения свободы. Третьему, ранее судимому - 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1,5 года. Осуждёнными полностью был возмещен причиненный ущерб.

 

В петербургском Горэлектротрансе призывают горожан, ставших свидетелями подобных случаев, немедленно сообщать о них в полицию.

 

 

 

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