Горэлектротранс представляет на форуме «Экология большого города» троллейбус 2025 года «Синара»

Троллейбус с увеличенным автономным ходом «СИНАРА-6254» поставки 2025 года встречает посетителей XXIV Международного форума «Экология большого города», открывшегося в «Экспофоруме». 12 и 13 марта инновационный троллейбус, символизирующий экологически чистый общественный транспорт Санкт-Петербурга, представлен на парковке напротив павильона E.

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) модели «СИНАРА-6254» представляют собой новинку парка подвижного состава Горэлектротранса. Первые такие модели начали поступать в наш город в начале 2025 года. Всего по условиям контракта СПб ГУП «Горэлектротранс» получит 20 таких ТУАХ, которые будут эксплуатироваться на маршрутах Троллейбусного парка № 3.

Новый троллейбус производства компании «СИНАРА – Городские Машины» имеет запас автономного хода до 30 км. Эти троллейбусы можно встретить на маршруте №12, который проходит по Благовещенскому мосту, набережной Крюкова канала, мимо Мариинского театра и Никольского Морского собора – там, где отсутствует контактная сеть.

«Нам приятно продемонстрировать посетителям экологического форума наглядный вклад ГЭТ в сохранение экологии. В Петербурге активно развивается жилищное строительство, а одно из преимуществ троллейбусов с увеличенным автономным ходом состоит в том, что они способны поехать в районы, где отсутствует контактная сеть. Таким образом, жители новых кварталов могут рассчитывать на экологичный и бесшумный современный транспорт, ведь ТУАХ являются полностью безвыбросным транспортом: за счёт электрического отопления салона, питания от контактной сети и тяговой аккумуляторной батареи», - отметил начальник отдела перспективного развития Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Горэлектротранса Андрей Уланов.

Напомним, что впервые новый вид транспорта (троллейбусы с увеличенным автономным ходом) появился на маршрутах Петербурга в 2017 году. На сегодняшний день в городе насчитывается 15 линий ТУАХ, это крупнейшая сеть в России. Причем только за последние два года Горэлектротранс за счет технологии автономного хода организовал 5 новых линий ТУАХ. Летом 2025 года планируется запуск еще двух маршрутов ТУАХ в Выборгском и Приморском районах, которые предполагается сделать «женскими»: работать водителями на новых маршрутах будут только женщины.