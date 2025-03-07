Снегоочистительные вагоны ГЭТ с приходом весны завершают свою миссию

С наступлением весны и оттепели приходит время до следующего сезона попрощаться с уникальными трамвайными тружениками - снегоочистительными вагонами Службы пути. Всего в Горэлектротрансе 14 таких вагонов. Они делятся на два типа: вагоны ЛС-3 (Ленинградский снегоочиститель 3 модели) и вагоны на базе трамвая ЛМ-99К «Кузнечик» производства ПТМЗ (ранее - ВАРЗ). Более современные «Кузнечики» прошли глубокую модернизацию и перепрофилированы из пассажирских в служебные для эксплуатации в Службе пути ГЭТ. Снегоочистители применяются для очистки обособленного трамвайного пути и боковых габаритов от снега.

«Кузнечик» меняет профессию

Два снегоочистительных вагона на базе ЛМ-99К эксплуатируются в Службе пути и работают на путях в Калининском, Выборгском и Невском районах, ещё один применяется в Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке для очистки территории подразделения.

Третий вагон пополнил ряды снегоочистителей на базе ЛМ-99К совсем недавно: он прошел модернизацию в Службе подвижного состава в 2024 году. В ходе модернизации пассажирский трамвай перепрофилирован в вагон, предназначенный для хозяйственных нужд. На нем установлены щетки, добавлена возможность управления оборотами щеток, возможность смещения щеток в стороны для очистки боковых габаритов. На одной из сторон вагона вместо щетки установлен отвал. Такая конструкция рабочих органов по очистке путей от снега позволяет оперативно менять навесное оборудование, устанавливая по необходимости отвал либо вращающуюся щетку. Также увеличена зона очистки за счет применения поперечного перемещения и изменения угла поворота навесного оборудования. В вагоне предусмотрено место для перевозки бригады монтёров пути, установлена система обдува стрелок сжатым воздухом. За счет применения современных отечественных комплектующих обеспечена высокая ремонтопригодность вагона. Также вагоны имеют возможность технического автономного хода.

Для удобства работы оператора снегоуборочного вагона и перевозки бригады в новых снегоочистительных вагонах были созданы более комфортные условия при управлении, в частности снижен уровень шума и вибрации при работе специального оборудования. Условия соответствуют современным требованиям санитарных норм.

Ленинградский снегоочиститель ЛС-3

Ленинградские снегоочистители третьей модели также выпускались на Чугунной улице на тогда еще Вагоноремонтном заводе №1. Эти вагоны представляют собой послевоенную модель с деревянным кузовом на металлической раме, которая получила широкое распространение не только в нашем городе, но и в других регионах.

ЛС-3 являются двухосными вагонами двухстороннего движения и этим отличаются от более молодых ЛМ-99К, которые имеют четыре оси. ЛС-3 оснащены сзади и спереди только вращающимися щетками и не имеют отвала.

Способность ЛС-3 вписываться в кривые малого радиуса с помощью короткой межосевой базы вагона, эффективность отбрасывания в том числе и мокрого снега с трамвайного пути, приемлемая ремонтопригодность делают эту модель востребованной до сих пор.

Модернизированные вагоны на базе трамвая ЛМ-99К Ленинградский снегоочиститель ЛС-3