«Второе рождение» грузового трамвая в блокадном Ленинграде

Грузовые трамваи вывозят снег по пр. 25 Октября. 13 апреля 1942 г.

Из Центрального архива СПб ГУП «Горэлектротранс»



8 марта - памятная дата в истории нашего города: 83 годовщина восстановления движения грузового трамвая в блокадном Ленинграде. Это событие предварило запуск пассажирского трамвая 15 апреля 1942 года, с которым историки связывают начало восстановления города. Грузовой трамвай был одной из примет Северной столицы почти на протяжении века, а особенно важную роль сыграл во время Великой Отечественной войны. Грузовой трамвайный парк располагался на Московском проспекте и функционировал до 1997 года.

Грузовые перевозки начались в Петербурге в 1914 году - спустя всего 7 лет после открытия трамвайного движения. Их осуществлял Московский трамвайный парк (в советские годы трамвайный парк им. Коняшина, сейчас – Трамвайный парк № 1), открытый на месте коночного парка, который располагался здесь с 1877 года.

С развитием грузовых перевозок в 1935 году открылся отдельный грузовой трамвайный парк, который также базировался на Московском проспекте.

К началу войны в Ленинграде насчитывалось около 70 единиц грузовых поездов. Их задействовали для транспортировки промышленных материалов и вооружения, эвакуации городского имущества, в том числе коллекций Эрмитажа, перевозки воинских подразделений и угля для ГЭС. Также грузовой трамвай использовали при строительстве оборонительных сооружений.

Регулярное трамвайное движение в Ленинграде остановилось в ночь на 8 декабря 1941 года. Из-за массового отключения фидеров переменного тока произошло частичное погашение девяти подстанций. 9 декабря горисполком в целях экономии драгоценной электроэнергии упразднил 8 из 17 трамвайных маршрутов. На оставшихся девяти остаточное пассажирское движение осуществлялось до 27 декабря, после чего полностью остановилось. Грузовой трамвай ходил до первых чисел января 1942 года, после чего тоже встал. Менее чем через 2 месяца положение с электроэнергией улучшилось, и 28 февраля горком ВКП(б) постановил открыть грузовое трамвайное движение с 10 марта. Однако трамвайщики справились на 2 дня раньше.

Грузовые поезда были задействованы в городском субботнике, который состоялся 8 марта 1942 года. Грузовые трамвайные поезда были задействованы на нынешних Невском и Шлиссельбургском проспектах, Загородном проспекте. Они сыграли огромную роль в очистке города от мусора, снега и нечистот и подготовке инфраструктуры для пуска пассажирского движения, которое возобновилось 15 апреля 1942 года.

март 1942 г. зима 1941-1942 гг.

Погрузка снега и сколотого льда в грузовой трамвай. Из Центрального архива СПб ГУП «Горэлектротранс»

А летом того же года грузовые трамваи участвовали в важнейшей государственной задаче по доставке от завода «Севкабель» к железной дороге так называемого кабеля жизни, который был уложен на дне Ладожского озера и дал блокадному городу ток Волховской ГЭС.

Грузовые трамваи, трудившиеся в блокадном Ленинграде, можно увидеть и в наши дни: они представлены в коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта (ЭВК ГЭТ). Это грузовой трамвайный поезд ГМу (Г-67) 1940 года выпуска, а также грузовые платформы ГП-10. Ещё один примечательный экспонат ЭВК ГЭТ в годы войны был пассажирским вагоном ЛМ-33, который в 1979 году был переоборудован под грузовой и в таком качестве и представлен сейчас в экспозиции. А фронтовой филиал ЭВК ГЭТ в Стрельне показывает фрагмент подлинного кабеля жизни со дна Ладожского озера, который некогда был стратегическим грузом ленинградского трамвая.

Вагон ГМ-33 на базе ЛМ-33 Фрагмент «Кабеля жизни»

Вагон ГМу (Г-67) с грузовой платформой ГП-10