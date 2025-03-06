Петербургский Горэлектротранс принял участие в профориентационном онлайн-марафоне для школьников

Управление по персоналу представило Горэлектротранс на Всероссийском онлайн-марафоне «Траектория. Школа – СПО – ВО - Предприятие». В онлайн-интервью о ГЭТ школьникам рассказали, что предприятие является одним из ведущих работодателей Санкт-Петербурга в транспортной отрасли. Во время интервью ребята могли поучаствовать в розыгрыше корпоративного приза, который Горэлектротранс специально подготовил для самого внимательного «соискателя» из числа школьников. Им оказался ученик Лицея №384 Кировского района Тимур Мунджазиб.

В рамках 1 этапа профориентационного марафона школьники слушали онлайн-интервью заинтересовавших их работодателей. Участникам также предлагалось прислать организаторам три кодовых слова, звучавших во время прослушивания выбранного интервью. В качестве приза Горэлектротранс подготовил экскурсию на туристическом трамвае, корпоративный мерч и иллюстрированный «Каталог Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ». В коллекционном подарочном издании напутствия самому внимательному и заинтересованному участнику марафона оставил на память директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Награждение победителей 1 этапа марафона состоялось на этой неделе в Центре Опережающей Профессиональной Подготовки Санкт-Петербурга с участием Управления по персоналу ГЭТ. Подарок Тимуру Мунджазибу, первым приславшему три кодовых слова из лекции Горэлектротранса, вручила начальник сектора по набору персонала Ольга Меньшикова.

«Я желаю тебе определиться с призванием в жизни,- обратилась Ольга Меньшикова к Тимуру, - найти источник вдохновения, обязательно ценить знания, которые ты получаешь сегодня в школе и будешь получать в следующем учебном заведении. Ну и, конечно же, желаю в будущем трудоустроиться в той сфере, в которой ты захочешь стать настоящим профессионалом. Будь смелым и уверенным в своих силах. С энтузиазмом ставь перед собой новые цели, и они обязательно будут достигнуты. А наши двери для тебя открыты!»

Всероссийский марафон нацелен на популяризацию востребованных профессий среди школьников 9-11 классов. Целью онлайн-марафона является снижение кадрового дефицита предприятий, вовлечение школьников в профориентационные мероприятия и создание условий для осознанного выбора профессии. Также у ребят была возможность проявить себя и быть замеченным будущим работодателем.

Онлайн-марафон приходит при поддержке Проектного офиса Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Комитета по образованию, Комитета по труду и занятости населения и при участии организаций партнеров.

Фото: Центр регионального и международного сотрудничества



