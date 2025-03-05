С 10 марта изменится трасса трамвайного маршрута №6

Фото: Олег Соловьёв, водитель Трамвайного парка №3

В целях оптимизации работы трамвайного маршрута №6 с 10 марта трамваи будут менять направление движения с использованием трамвайного съезда вблизи остановочного пункта «Финляндский вокзал». При этом трамваи не будут выезжать на оборотное кольцо через ул. Комсомола и ул. Академика Лебедева. Это позволит повысить регулярность и безопасность движения. Обслуживать маршрут с разворотом по технологии трамвайного съезда будут двухкабинные трамваи «Достоевский».

С 10 марта трамваи №6 следуют: от к/ст ул.Кораблестроителей, по Наличной ул., Малому пр. В.О., Гаванской ул., Среднему пр. В.О., 1-ой и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту, пр.Добролюбова, Кронверкскому пр., ул.Куйбышева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Б.Сампсониевскому пр., Боткинской ул., до к/ст «Финляндский вокзал».

Ранее разворот трамваев маршрута №6 осуществлялся по кольцу через ул. Комсомола и ул. Академика Лебедева и осложнялся заторами и частыми ДТП. Двухкабинный подвижной состав может разворачиваться по технологии трамвайного съезда: водитель просто переходит в другую кабину и меняет направление движения. Трамвайное кольцо в таком случае не требуется.