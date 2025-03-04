Студенты Академии транспортных технологий поработали на «Фабрике процессов» в Горэлектротрансе

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«Фабрику» процессов» для будущих транспортников организовали в Троллейбусном парке № 1 в рамках системной профориентационной работы предприятия. На недавней встрече со студентами Академии транспортных технологий по итогам практики в Горэлектротрансе директор предприятия Денис Минкин предложил им провести деловую игру. Будущие электрики освоили предложенный им производственный цикл и на его основе ознакомились с инструментами бережливого производства.

Участие в «Фабрике процессов» приняли студенты 4 курса Академии транспортных технологий специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)». Деловую игру организовал для них Отдел перспективного развития, курирующий в ГЭТ внедрение бережливого производства. На примере производственного цикла сбора электрической розетки ребята убедились, как с помощью бережливых инструментов можно уйти от таких потерь как излишнее перемещение, ожидание, перепроизводство и лишние запасы, подняв тем самым производительность труда в несколько раз. На память о практикуме участники получили подарочные наборы электриков.

Также в рамках системной работы по внедрению бережливого производства недавно прошли обучение основам передовой производственной философии работники Трамвайного парка № 1, Финансово-экономического управления и административного отдела предприятия. Комплекс мероприятий предусматривает утверждённая в 2025 году ежегодная программа «Развитие производственной системы СПб ГУП «Горэлектротранс». Теперь бережливая работа вышла на новый уровень: она выстраивается с учётом соответствия ГЭТ статусу «Образец федерального уровня ГК «Росатом» по внедрению бережливых технологий проекта «Эффективный регион», который предприятие получило в прошлом году.