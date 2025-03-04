Весеннюю смену в «Зарнице» назвали «Энергия будущего или мир электрического транспорта»

На предстоящих школьных каникулах детский оздоровительный лагерь «Зарница» петербургского Горэлектротранса готовится встречать ребят на весеннюю смену. Она продлится с 22 марта по 30 марта. Для зарничников подготовили активную и продуктивную развлекательную программу с профориентационным уклоном. Все пункты программы будут объединены общей темой весенней смены «Энергия будущего или мир электрического транспорта».

Для гостей весенней «Зарницы» проведут тематические квесты «По следам энергии», творческие конкурсы и познавательные занятия. Ребята узнают, как электричество приводит в движение трамваи и троллейбусы, а также познакомятся с новейшими разработками и инновациями в сфере электротранспорта.

Самые лучшие и всеми любимые вожатые помогут детям научиться работать в команде и вместе с друзьями решать самые сложные задачи. Обязательно на смене посвятят время творчеству, ведь зарничники всегда предлагают актуальные идеи: на этот раз ребята придумают транспорт будущего.

Напомним, ДОЛ «Зарница» открылся в 2022 году после масштабной реконструкции и продолжает развиваться с каждым новым заездом. ДОЛ перешел на круглогодичный режим работы, а все отдыхающие обязательно пишут письма директору СПб ГУП «Горэлектротранс» Денису Минкину с предложениями об улучшениях. Обратная связь учитывается и внедряется в жизнь. Таким образом в ДОЛ появились, например, велостанция, навигационные указатели, веревочный парк.

ДОЛ «Зарница» представляет собой профориентационный лагерь и входит в профориентационную экосистему петербургского Горэлектротранса, наряду с Учебно-курсовым комбинатом ГЭТ и Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ. Транспортный лагерь ведет свою историю с 1954 года.