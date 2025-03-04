Самые популярные маршруты электротранспорта

Суммарно 6 самых востребованных маршрутов электротранспорта за 2024 год перевезли 54,6 млн пассажиров. На топ-3 трамвайных маршрута приходится 30,2 млн пассажиров, на топ-3 троллейбусных – 24,4 млн пассажиров. Всего же Горэлектротранс обслуживает 39 трамвайных и 47 троллейбусных маршрутов, которые за год перевезли почти 272 млн пассажиров. Лидерами рейтинга по пассажиропотоку стали трамвайные маршруты №№ 55, 60, 100 и троллейбусные маршруты №№31, 45, 46. Из них маршрут №46 – это троллейбусная линия, обслуживаемая троллейбусами с увеличенным автономным ходом.

Трамваи



Больше всего пассажиров Горэлектротранса в 2024 году воспользовались трамваем №55: его годовой пассажиропоток составил 11,6 млн человек. Маршрут №55 соединяет станции трех веток метро: «Проспект Просвещения», «Политехническая», «Площадь Мужества», «Пионерская», «Комендантский проспект». Сам маршрут входит в перечень 15 маршрутов ГЭТ, которые планируется сделать скоростными. 55-й – первый в Петербурге маршрут, где установлена камера фиксации нарушений на выделенных путях. Также комплекс мер по организации условий приоритетного движения наземного транспорта включает в себя разделение транспортных и пешеходных потоков, модернизацию светофорных объектов и остановочных пунктов, обособление и ремонт трамвайных путей. По итогам реализованных мер время движения трамваев по 55-му маршруту сократилось на 6 минут при увеличении скорости на 1,1 км/ч. Также на маршруте обновляется подвижной состав: в начале 2025 года на линию вышел новый трамвай «Поларис».

Второй по популярности – трамвай №60. Годовой пассажиропоток маршрута превысил 9,3 млн человек. Напомним, трассу трамвая продлили в 2019 году до конечной станции ЛЭМЗ, что позволило образовать новую транспортную связь для жителей Красносельского района со станциями метро «Автово» и «Кировский завод». Под обновление трассы маршрута и эксплуатацию на нем новых современных трамваев были капитально отремонтированы пути на ключевых магистралях: Санкт-Петербургское и Петергофское шоссе, улица Казакова, улица Десантников, проспект Ветеранов, Кронштадтский путепровод.

На третьем месте по популярности трамвай №100. На севере Петербурга он создаёт скоростную и востребованную связь между «красной» и «синей» ветками метро и Приозерским направлением железной дороги. Пассажиропоток «сотого» трамвая в 2024 году составил чуть больше 9,2 млн пассажиров. Маршрут №100 стал первым в городе, где было организовано движение трамваев «в режиме метро»: с интервалами, приближенными к частоте движения поездов в метро.

Троллейбусы

Лидером пассажироперевозок среди троллейбусных линий стал маршрут №31. За год им воспользовались более 10 млн пассажиров. Маршрут был открыт в 1969 году и был одним из первых, куда вышли троллейбусы нового Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка. Маршрут негласно назывался "комсомольско-молодёжным", потому что на нём трудились бригады начинающих водителей. Сейчас 31-й маршрут считается одним из самых сложных, его обслуживает наиболее опытный линейный персонал СТТП.

Вторым по популярности в 2024 году стал троллейбус №46. Этот маршрут обслуживают троллейбусы с увеличенным автономным ходом, которые с 2020 года повезли пассажиров до ж/д станции Сергиево, куда была продлена трасса маршрута. Его трасса также пролегает по новому участку проспекта Ветеранов. В прошлому году маршрутом №46 воспользовались почти 7,4 млн пассажиров.

Замыкает тройку лидеров троллейбус №45, следующий от Звездной улицы до проспекта Героев. За год маршрутом воспользовались почти 7 млн пассажиров.