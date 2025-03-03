Компенсация за аренду жилья для иногородних учащихся Учебно-курсового комбината ГЭТ выросла до 25 тыс. рублей

Компенсация расходов на аренду жилья выросла на 10 тыс. и составила 25 тыс. рублей. С 3 марта на такую сумму могут претендовать иногородние обучающиеся по профессии водитель трамвая и водитель троллейбуса, а также уже трудоустроенные иногородние водители трамвая и троллейбуса и другие категории работников. Полный перечень тех, кому предусмотрена выплата, закреплен Положением предприятия «О порядке компенсации работникам СПб ГУП «Горэлектротранс» расходов за наем/аренду мест временного проживания».

Материальная компенсация за аренду жилья увеличена с целью поддержки иногородних студентов Учебно-курсового комбината и начинающих специалистов СПб ГУП «Горэлектротранс», переехавших в Петербург ради карьеры на предприятии. Получить помощь можно на протяжении первых шести месяцев обучения или в первые полгода работы в Горэлектротрансе.

Для того, чтобы получить льготу, студенту или молодому специалисту предприятия, соответствующему категории «иногородний», необходимо собрать и отправить на согласование комиссии следующий комплект документов:

копия договора найма/аренды;

копия акта приема передачи места временного проживания, подписанного с обеих сторон;

копия документа, подтверждающего право собственности арендодателя (выписка из ЕГРН или свидетельство на право собственности);

копия паспорта;

заполненное заявление на предоставление права компенсации;

справка об обучении в УКК (для тех, кто проходит обучение).

Благодаря материальной поддержке предприятия у тех, кто вынужден переехать ради освоения желаемой профессии, появится больше возможностей для комфортного прохождения обучения и начала построения карьеры в петербургском Горэлектротрансе.

Напомним, что с начала 2025 года студентам Учебно-курсового комбината ГЭТ также повысили стипендию, в зависимости от успеваемости она составила от 28 750 до 32 750 руб. Водители троллейбуса, после сдачи экзамена в ГАИ проходящие пассажирскую практику с водителем-инструктором, также получают повышенную стипендию - 46 172 руб. Стипендию в УКК ГЭТ подняли на фоне повышения зарплаты в целом по Горэлектротрансу на 20%.

Также у выпускников Учебно-курсового комбината появилась возможность получать единоразовую выплату в размере 50 тыс. руб. при трудоустройстве в трамвайные и троллейбусные парки и дополнительные выплаты к квартальным премиям в первые три года работы в размере 15 тыс.руб., что закреплено в положении о статусе «Молодой водитель» Коллективного договора предприятия. Комплексная система поддержки по программе «Молодой водитель» также предполагает дополнительную выплату в первый отпуск в размере 10 тыс. руб., возможность получения среднего профессионального или высшего образования за счет предприятия после двух лет работы, а также перспективу вступления в кадровый резерв.

Также у работников ГЭТ есть уникальная возможность получить 15 тыс. руб. за трудоустройство на предприятие друга по мере поддержки «Приведи друга».

Ближайшие группы на обучение в Учебно-курсовой комбинат ГЭТ для водителей трамвая стартуют с 17 марта, для водителей троллейбуса - с 3 марта (набор продолжается).