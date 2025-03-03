19 выпускников Железнодорожного техникума начнут профессиональный путь в Горэлектротрансе

25 и 26 февраля представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в заседании по распределению выпускников Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта. Учебное заведение готовит специалистов, востребованных в сфере ГЭТ. По результатам заседания 19 учащихся выпускного курса получили приглашение на работу от предприятия.

В числе работодателей, участвующих в заседании, были начальник сектора по развитию и обучению персонала Светлана Пашковская и представители профильных подразделений Горэлектротранса.

По итогам встречи в Энергохозяйство ГЭТ приглашены 10 выпускников по специальности «Электроснабжение». Коллективы Троллейбусного парка №1 и Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка пополнятся слесарями-электриками. Там начнут свой профессиональный путь двое молодых сотрудников.

7 выпускников после получения диплома по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования» будут работать электромеханиками на участках бортового оборудования в парках, а также в Управлении информационных технологий и интеллектуальных систем ГЭТ.

Ранее в таком же составе 7 студентов проходили практику на предприятии и благодаря плодотворной работе наставников и сотрудников Управления по персоналу ГЭТ ими было принято решение начать карьеру в сфере электротранспорта.

Напомним, Горэлектротранс ведёт непрерывную профориентационную деятельность, направленную на привлечение на предприятие молодых сотрудников. По итогам работы Управления по персоналу с рядом учебных заведений города, в том числе с Железнодорожным техникумом, заключены соглашения о сотрудничестве. Это взаимодействие продолжится экскурсионным визитом в Троллейбусный парк №1 студентов 2 курса «Техническая эксплуатация подвижного состава ж/д. Вагоны».