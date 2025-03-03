«Петербургские магистрали»: вышел в свет февральский номер газеты

В феврале вспоминаем ключевые высказывания директора Горэлектротранса Дениса Минкина в связи с его юбилеем. Ностальгируем по трамвайной истории: знакомимся с новым спектаклем «Мистер-33» о кондукторе из 1970 года Лиде, рассматриваем раритетные трамвайные и коночные билеты, анализируем историческую брошюру «Лучше обслуживать пассажиров». О новинке года, трамвае «Поларис», узнаем из статьи учащихся школы № 338, сотрудничающей с Трамвайным парком № 5.

22 февраля исполнилось 60 лет Денису Минкину. Помимо того, что это наш руководитель, Денис Юрьевич реализует в работе много творческих идей, которые популяризуют электротранспорт и разнообразят культурную повестку Горэлектротранса и Санкт-Петербурга. Недавно состоялась премьера аудиоспектакля «Мистер-33», который увидел свет благодаря деятельной поддержке директора ГЭТ: «Это такие бытовые зарисовки, которые легко воспринимаются, сочетаются с движением трамвая, с пейзажами за окном. Когда я послушал этот спектакль в первый раз, у меня было очень хорошее настроение. Мне кажется, в этом и есть стратегическая цель Горэлектротранса - создание хорошего настроения у пассажиров после поездки на трамвае».

Новинки подвижного состава под стать оценивать современному поколению пассажиров. Так подумали в школе № 338 Невского района и взяли на себя обзор нового вагона «Поларис» поставки 2025 года. Школа сотрудничает с Трамвайным парком № 5, в феврале стороны договорились о создании учебного класса на базе трампарка.

С развитием технологий безвозвратно уходят в прошлое многие привычные атрибуты городского общественного транспорта. Стали музейными экспонатами сумки кондуктора, кассы, компостеры. Самые молодые пассажиры никогда не держали в руках трамвайный билет. А ведь за каждым проездным документом стоит история: история города, история транспорта, история человека. «Петербургские магистрали» совместно с Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта представляют рубрику «Счастливый билет», в которой мы будем рассказывать о самых редких и интересных билетах.

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