Самый молодой Троллейбусный парк №6 встречает 40-летие

1 марта 1985 года из ворот нового Троллейбусного парка №6, построенного на Аэродромной улице, выехали первые машины. Приморский район активно застраивался, жителям стремительно растущих кварталов требовался свой транспорт. Первый выпуск на линию составлял всего два троллейбуса. Однако вместе с районом развивался и сам троллейбусный парк. Сегодня на 9 маршрутах ежедневно работают 98 троллейбусов. Также в 2017 году парк вошел в историю, как пионер запуска троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Маршрут №23 стал первым маршрутом ТУАХ в Петербурге.

Институт «Ленпроект» разработал проект парка в 1976 году. В документации сразу предусмотрели большую нагрузку, поскольку необходимо было в полной мере обеспечить транспортом быстрорастущее население Приморского района. Работу нового подразделения обеспечивали сотрудники, перешедшие из других парков, оттуда же перегнали и троллейбусы. 1 января 1985 года строительство завершилось, однако на линию первые троллейбусы с Аэродромной выехали только через два месяца.

Сегодня Троллейбусный парк №6 обслуживает 9 маршрутов - №№ 2, 9, 13, 23, 25, 31, 34, 40, 50. Маршрутная сеть составляет 93,05 километра и охватывает 6 районов - Приморский, Петроградский, Калининский, Выборгский, Центральный и Василеостровский. Каждый день «шестой» парк перевозит более 76 тыс. пассажиров. В 2024 году его общий пассажиропоток составил более 26 млн человек.

В Троллейбусном парке №6 трудится в составе 741 работника. В эксплуатации находится 141 единица техники, включая 4 учебных троллейбуса и 71 троллейбус с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). В наши дни парк продолжает выполнять своё изначальное предназначение – обеспечивать транспортной доступностью жителей новых кварталов. В современной истории эта функция выполняется с учётом новых возможностей технологии увеличенного автономного хода.

Самыми первыми линиями ТУАХ в Петербурге стали маршруты №2 и №23. А в 2023 году за счёт автономного хода были продлены маршруты №9 и №50.

В 2025 году Троллейбусный парк №6 готовится к организации ещё одного маршрута ТУАХ, который дотянется до границ Парголово и будет «женским»: работать на нем будут только представительницы прекрасного пола. Такое решение лишний раз подчеркивает профиль троллейбусов с увеличенным автономным ходом, особенно функциональных для продления линий за пределы существующей контактной сети, чтобы обслуживать экологически чистым транспортом спальные районы. А создавать уют и домашнюю обстановку в новых жилых кварталах – это почетное женское дело.