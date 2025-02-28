Трамвай «Довлатов» совершил два экскурсионных рейса

Фото: Юлия Демиденко

Экскурсионные рейсы проводятся в Горэлектротрансе под эгидой сотрудничества с региональной общественной организацией инвалидов «Свет Феникса». Пятничный маршрут охватил Калининский, Центральный и Адмиралтейский районы.

В экскурсионной программе приняли участие две группы. Низкопольный трамвай «Довлатов» стартовал от Финляндского вокзала и довез до площади Тургенева пожилых экскурсантов с инвалидностью, а в обратном направлении до станции метро «Выборгская» их сменила смешанная возрастная группа пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями, нарушениями зрения. Всего участие в культурно-просветительской программе в пятницу приняли около 60 человек.

Во время поездки пассажирам провели экскурсию по достопримечательностям, встречающимся на пути. Преимущественно маршрут пролегал по трассе туристического трамвая, которая охватывает открыточные виды Петербурга. Вагон «Довлатов» помимо своей основной транспортной функции также является городским гидом благодаря наличию окна-экрана «Белые ночи» с туристической информацией. Во время сегодняшних рейсов необычный трамвай еще раз подтвердил свою экскурсионную компетенцию.

Напомним, инклюзивные трамвайные поездки направлены на повышение культуры обслуживания инвалидов на транспорте и создание для них более комфортной среды. Основой для такого продуктивного взаимодействия выступают соглашения, которые РООИ «Свет Феникса» подписала с Горэлектротрансом и с МАП ГЭТ в прошлом году.