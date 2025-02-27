Александр Беглов вручил государственные награды сотрудникам Энергохозяйства ГЭТ

Фото: сайт Администрации Санкт-Петербурга

Начальник Энергохозяйства Александр Щербань и заместитель начальника службы по развитию объектов инфраструктуры энергоснабжения Вадим Юрченко награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Церемония вручения наград состоялась в Смольном 27 февраля.

Александр Щербань и Вадим Юрченко участвовали в восстановлении трамвайного движения в Мариуполе, которое было возобновлено 2 мая 2023 года. Движение трамваев лично запустили Президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Александр Беглов и Александр Щербань Вадим Юрченко



‎«Что нужно, чтобы поехал трамвай? Нужны тяговые подстанции для контактной сети. А чтобы они работали, должны работать объекты энергетики, которые подадут высокое напряжение в город. Нужно восстановление путей. А это значит, что нужно восстановление канализационной системы. Нужна подвесная система для контактной сети, а для неё нужны опоры. Опоры - это освещение. Так что это не просто слова, что город фактически заново начинает жить с запуском трамвая. Трамвайный звонок - это признак нормальной городской жизни во всем мире», - говорит начальник Энергохозяйства Александр Щербань.

Под общим надзором и контролем петербургских специалистов восстановлен участок протяженностью 10,4 км с 22 трамвайными остановками. Маршрут пролегает мимо жилых кварталов, зоопарка, рынка, соединяя Жовтневый район в центре, где расположены важнейшие административные, культурные и научные сооружения города и Ильичевский район.

«Люди, стоявшие на автобусных остановках, очень сильно удивлялись, увидев трамвай», - вспоминает Вадим Юрченко о первой обкатке маршрута, которая состоялась за несколько месяцев до официального запуска.

В Петербурге специально для запуска движения была построена модульная подстанция, которую впоследствии перевезли в депо Мариуполя, подключили и ввели в эксплуатацию. Аналогичное решение по установке модульной подстанции реализовано и в нашем городе на ул. Руставели в 2024 году.

Символично, что награждение работников Энергохозяйства предварило 91-й день рождения службы, который энергетики отмечают 1 марта. В этот день в 1934 году была образована энергетическая служба «Лентрамвая». Служба Энергохозяйства круглосуточно обеспечивает надёжность системы электроснабжения ГЭТ, от которой зависит бесперебойное и безопасное движение трамваев и троллейбусов.

В Энергохозяйстве трудятся 443 человека, инвентарный парк составляет 36 единиц спецтехники - вышки контактной сети, телескопические вышки, оперативные автомобили тяговых подстанций и кабельной сети. Эксплуатируются 87 тяговых подстанций, 1890 км одиночного провода трамвая и троллейбуса, 864 км кабельной сети, 227 электрифицированных стрелочных перевода трамвая и 433 электрические стрелки троллейбуса.