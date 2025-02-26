«Свет Феникса» продолжил в Горэлектротрансе серию экскурсий для маломобильных пассажиров

Новые экскурсионные рейсы с участием районных администраций проходят под эгидой сотрудничества Горэлектротранса и РООИ «Свет Феникса». В период празднования Дня Защитника Отечества присоединиться к программе пригласили участников СВО и членов их семей. 26 февраля Трамвайный парк №1 организовал для маломобильных пассажиров обзорную трамвайную экскурсию по Московскому району.

В год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы для экскурсионного рейса в Московском районе выбрали трамвайный маршрут №29, который проходит по улицам, хранящим память о боевой славе города. Участие в патриотической экскурсии приняли 40 человек, в их числе - участники СВО с женами и детьми, представители РООИ «Свет Феникса», Администрация и Молодежный совет Московского района, курсанты Морской Технической академии.

Экскурсионные рейсы с участием маломобильных пассажиров направлены на формирование принципов инклюзивности у работников Горэлектротранса и позитивного отношения к людям с инвалидностью, повышение культуры обслуживания маломобильных граждан и доступности электрического транспорта для всех категорий пассажиров. Такие поездки проводятся в Горэлектротрансе на постоянной основе в рамках соглашения о сотрудничестве с РООИ «Свет Феникса», заключенного в сентябре 2024 года. Впоследствии этот опыт был масштабирован, аналогичное соглашение подписала и Международная ассоциация предприятий ГЭТ.

В 2025 году экскурсионные рейсы для маломобильных также состоялись в Центральном и Кировском районах. На очереди – Выборгский район.