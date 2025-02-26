27 февраля в Горэлектротрансе на Сызранской улице пройдёт противопожарная тренировка

27 февраля в 16:00 сотрудники 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС управления по Московскому району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу проведут противопожарную тренировку на Сызранской улице, 15. Здесь находится Управление СПб ГУП «Горэлектротранс». В учениях будет задействована пожарная техника и состоится учебная эвакуация персонала.

По легенде тренировки в здании началось возгорание (имитация). Работники Управления должны организованно покинуть свои рабочие места в соответствии с установленным алгоритмом, отработанным в ходе предыдущих учений. В тренировке будут задействованы несколько единиц пожарной техники.

Вопросы безопасности являются одними из приоритетных в деятельности Горэлектротранса. Так, предприятием заключены два соглашения о сотрудничестве с университетом ГПС МЧС России, предусматривающие комплекс совместных мероприятий, направленных на повышение безопасности транспорта.

Также противопожарные учения и тренировки МЧС систематически проходят на базе трамвайных и троллейбусных парков. В конце 2024 года, ко Дню спасателя, эта работа Горэлектротранса была отмечена на ведомственном уровне.