55 лет назад все ленинградские трамваи стали бескондукторными. В наши дни на этом строится сюжет аудиоспектакля «Мистер-33»

На фото: трамвай ЛМ-33 на к/c «Пр. Мечникова», 1970 г.

Из Центрального архива СПб ГУП «Горэлектротранс»

26 февраля 1970 года завершилась автоматизация ленинградского трамвая: состоялся последний рейс с кондуктором. Им стала Лидия Ивановна Ратникова, кондуктор трамвая ЛМ-33 из трамвайного парка на Петроградской стороне. В наши дни этот факт лёг в основу сюжета нового аудиоспектакля «Мистер-33» для туристического трамвая, а в советские годы с этого момента началась эпоха бескондукторного обслуживания в Ленинграде. До этого поиск новых форм оплаты проезда предпринимался в стране многократно. В нашем городе этот эксперимент стартовал ещё в конце 50-х годов с трамвайного маршрута № 8. Вспоминаем основные этапы этого перехода.

Трамвай № 8, с которого начался эксперимент по бескондукторному обслуживанию, курсировал между Лифляндской улицей и Приморским парком Победы. На маршруте эксплуатировались одиночные двухосные вагоны, поэтому пассажиров здесь было немного. Трамваи оборудовали радиотрансляцией, внутренними зеркалами и самыми первыми кассами самообслуживания, изготовленными слесарем Юрием Матвеевичем Плясуновым.

Первые два трамвая без кондукторов вышли на маршрут № 8 1 декабря 1958 года. Современники вспоминали, что от пассажиров не было отбоя: каждому хотелось проехать в «автоматизированном» трамвае - послушать, как водитель объявляет остановки, опустить в кассу монету и самому оторвать билет. К 5 декабря бескондукторным стал весь 8-й маршрут. Через год на самообслуживание был переведён и маршрут № 37, на котором работали уже трамвайные поезда. А спустя 6 лет после начала опытной эксплуатации парк имени Скороходова (располагался на Барочной ул., ныне – не существует) стал первым не только в городе и в стране, но и во всём мире парком без кондукторов.

Переход на бескондукторое обслуживание коснулся более 4 тысяч кондукторов, большинство из которых переквалифицировались в водителей и диспетчеров. Их труд стал более высоко оплачиваемым, а государство получило экономию, превышающую 200 тысяч рублей в год. Вслед за трамвайщиками по-новому стали работать троллейбусники и автобусники, передовой метод переняли транспортники других городов и стран, приезжавшие в Ленинград изучать опыт.

История сохранила имя последнего кондуктора ленинградского трамвая. Им стала Лидия Ивановна Ратникова, кондуктор трампарка им. Блохина (сейчас – Трамвайный парк № 3 на Большой Посадской ул.). Так случилось, что знаковые события в её жизни совпали с важными датами в трамвайной истории города. Родилась Лидия Ивановна в 1907 году, в год открытия трамвайного движения в Петербурге. Во время блокады находилась в Ленинграде, была кондуктором самого первого трамвайного поезда, вышедшего на линию 15 апреля 1942 года из трампарка имени Блохина. И она же стала самым последним ленинградским кондуктором на трамвае ЛМ-33.

В наши дни Лидия Ивановна Ратникова стала прообразом Лиды - главной героини аудиоспектакля «Мистер-33», который Горэлектротранс разработал для экскурсионных поездок на туристическом трамвае-реплике ЛМ-33. Действие происходит в 1970 году, правда, летом. Девушка Лида заступает на свою последнюю смену в качестве кондуктора легендарного ленинградского вагона. В безмятежный летний день в салоне трамвая и за его окнами разворачиваются события, которые в одночасье могут изменить судьбу Лиды. Комедию в стиле ретро для туристического трамвая создал заслуженный деятель искусств Республики Карелия Сеппо Кантерво. Премьера аудиоспектакля состоялась 12 февраля 2025 года, в преддверии 55-летней годовщины перехода на бескондукторное обслуживание в ленинградских трамваях.

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