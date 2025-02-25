Юные соседи Энергохозяйства ГЭТ получили «Музей в Чемодане»

Фото подстанции (вид на ул.Литераторов): Комитет по транспорту



«Музей в чемодане» - так в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ (ЭВК ГЭТ) назвали выездную профориентационную встречу с воспитанниками детского сада №50 Петроградского района. Ребята – ближайшие соседи Энергохозяйства Горэлектротранса, головной офис которого находится в здании исторической подстанции на набережной Карповки. Недавно завершилась реставрация подстанции, которая своим парадным видом привлекла внимание детского сада на улице Литераторов. Так, с визита в Энергохозяйство началось знакомство юных соседей с Горэлектротрансом. Дальше эстафету подхватил Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ.

На этот раз ребятам не пришлось ехать на экскурсию – экскурсия сама приехала к ним. «Музей в чемодане» привез детям Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ. Интерактивная профориентационная программа включала презентацию с картинками, а также знакомство с экспонатами «Музея в чемодане»: компостером, лепестковым маршрутоуказателем, копиями старинных трамвайных билетов, которые дети научились "компостировать". Занимательный процесс надолго увлёк малышей.

Начальник группы экспозиционно-выставочных программ Павел Ялышев рассказал детям о конке, паровике, ледовом трамвае и о том, что костяк современной транспортной системы Петербурга заложил именно трамвай.

Также поговорили и о транспортных профессиях. Дети вспомнили, кого они встречали непосредственно в троллейбусе или трамвае – водителя и кондуктора. Не забыли и о тех, чей труд скрыт от глаз обычных пассажиров – слесарях, электриках, работниках депо.

Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ наряду с ДОЛ «Зарница» и Учебно-курсовым комбинатом ГЭТ входит в профориентационную систему Горэлектротранса. На предприятии заинтересованы в погружении юных петербуржцев в транспортную отрасль с самых ранних лет жизни. Тем более это актуально, когда детские учреждения находятся по соседству с объектами Горэлектротранса. Пример Энергохозяйства и детского сада №50 – хороший повод для продолжения сотрудничества.