Молодёжный совет ГЭТ предложил заложить «капсулу времени»

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту

Объединённый Молодёжный совет организаций транспортной отрасли Санкт-Петербурга провёл первое в 2025 году заседание, на котором обсудил перспективные планы работы. Встреча прошла в Комитете по транспорту с участием председателя ведомства Валентина Енокаева, директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина, руководителей ГУП «Пассажиравтотранс», ГУП «Петербургский метрополитен», СПб ГКУ «Организатор перевозок», СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения», СПб ГКУ «Городской центр управления парковками», СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», АО «Третий парк» и АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Молодёжный совет Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» представляли на встрече его председатель Марина Треус, начальник ПТО Троллейбусного парка № 2 Дмитрий Здрелюк, начальник сектора учёта инвестиций и капитальных вложений Финансово-экономического управления Екатерина Скиць, ведущий инженер Службы подвижного состава Василиса Быльцева и начальник ПТО Энергохозяйства Роман Рудников.

Представители Горэлектротранса инициировали включить в план работы объединённого Молодёжного совета закладку «капсулы времени» с обращением к транспортникам будущего. На встрече решено детально проработать текст послания, срок, на который будет заложена капсула, а также место её закладки. Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев поделился своими идеями, где было бы логично заложить «капсулу времени».

«Капсула времени - это ритуал, который позволит нашим молодым работникам выразить себя, даст возможность быть услышанными и почувствовать свою значимость на предприятиях. А самое главное - это способ создать общее воспоминание, которое они будут ценить спустя годы. Заложение капсулы времени позволит закрепить воспоминания о нашем настоящем, а также позволит заглянуть в будущее наших предприятий», - сказала Екатерина Скиць.

Также на заседании объединённого Молодёжного совета обсудили планы по формированию кадрового резерва транспортной отрасли города и привлечению новых кадров, развитию профессионального потенциала молодых специалистов, взаимодействию со студенческими отрядами, проведению деловых и культурных молодёжных мероприятий.