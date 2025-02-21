В Горэлектротрансе поздравили защитников Отечества

Мужчины Горэлектротранса принимают поздравления ко Дню Защитника Отечества. Многие из них отдавали Родине свой воинский долг в разные годы, как сейчас те, кто ушёл на СВО. В их адрес звучат самые добрые и искренние пожелания, благодарности и молитвы. А для тех, кто уже вернулся и восстановился на работе в Горэлектротрансе, администрация и Профсоюз к празднику подготовили душевные наборы для тёплого мирного домашнего отдыха.

На праздничной неделе в парках и службах ГЭТ проходят торжественные встречи с работниками, вернувшимися из зоны СВО.

«В последние годы этот привычный для всех нас праздник приобрёл особенное значение, обнажился его истинный смысл. Если раньше 23 Февраля был как бы “днём всех мужиков”, то теперь мы чётко понимаем, кого мы должны в этот день поздравлять. Так вышло, что мы столкнулись с тем, что раньше видели только в кино и слышали в семейных преданиях. И кому-то из нас выпала судьба пройти той же фронтовой дорогой, которой шли наши деды и прадеды. Всем нашим коллегам, находящимся сейчас там, “за ленточкой”, я хочу пожелать вернуться живыми и здоровыми. Мы помним о каждом из вас, помним о ваших родных и близких, помогаем им, поддерживаем с ними связь. А тем, кто уже вернулся на предприятие, хочу сказать – мы гордимся, что в нашем коллективе трудятся такие люди, как вы. Спасибо вам всем, ребята – ветеранам, мобилизованным, добровольцам, кадровым военным, тем, кто выполняет и готов выполнить свой долг перед Отечеством. С праздником, и низкий вам поклон!» - поздравил с 23 Февраля директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.