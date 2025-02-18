Петербургские школьники написали статью о первом рейсе трамвая «Поларис»

Профориентационное сотрудничество Трамвайного парка № 5 и школы № 338 Невского района Санкт-Петербурга продолжилось изучением новой техники поставки 2025 года. Напомним, недавно стороны договорились о создании учебного класса, где школьники смогут применять теоретические знания школьной программы на практике. Не упустили юные петербуржцы и возможность принять участие в первом рейсе нового трамвая «Поларис». После поездки ребята попрактиковались в написании статей. О своих впечатлениях рассказали учащиеся 10 класса школы № 338 Ирина Збрицкая и Лея Алексеева. Публикуем их текст.

«Наверно, у каждого есть желание придумать или сделать что-то новое, почувствовать себя первооткрывателем. Это же просто невероятные ощущения – узнавать совершенно новые вещи. А делиться этими знаниями – это не просто акт передачи информации. Это акт творения, когда твои знания, твой опыт становятся частью чего-то большего, обрастая новыми смыслами благодаря чужому восприятию.

На днях нам представилась такая возможность, чему мы безумно рады! За это огромная благодарность школе № 338 Невского района и, конечно же, нашему любимому директору Свирко Марии Николаевне, которая взяла на себя ответственность организовать данную поездку.

11 февраля нам удалось прокатиться на совершенно новом трамвае. Первая поездка – это всегда знакомство. Знакомство с новыми технологиями, с заботой о комфорте пассажиров и с будущим городского транспорта. Надеюсь, что этот трамвай станет предвестником обновления всего трамвайного парка и сделает поездки по городу ещё более приятными и доступными. Осталось только, чтобы и остальные пассажиры берегли эту красоту.

В мире существует множество разновидностей наземного и подземного транспорта, но не каждый из них окажется наиболее комфортным для жителей. Значительную долю в этой конкуренции занимают трамваи, а значит, стоит проверить их исправное движение и удобство для обычных пассажиров.

В Санкт-Петербурге началась эксплуатация трамвая модели 71-638-02 «Поларис», произведённого на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. 11.02.2025 года в 6:00 утра трамвай был отправлен в свой первый путь.

Возможность вести данный транспорт представилась Роману Барышникову. Выбор осуществился не случайным образом, в 2024 году он занял 2 место в городском конкурсе профессионального мастерства водителей трамвая. Об этом нам сообщила Абрамова Любовь Алексеевна, которая сопровождала нас во время поездки. Она является специалистом по техническому обучению, поэтому от неё удалось узнать много чего интересного и нового про трамвай и трамвайные пути. Так же дополнительная информация, которая относится к сфере общественного транспорта не обошла нас стороной.

Трамвай удалось осмотреть со всех сторон, внутри и снаружи, а также мы получили разрешение увидеть кабину водителя и хорошо её рассмотреть.

При входе в трамвай людей встречает удобная площадка с валидаторами, принимающими оплату. С первых секунд заметны изменения в расположении сидений и соединении вагонов в единое транспортное средство, так как в старых моделях ощутимо мало места для удобного входа и оплаты. Длина трамвая также удивляет, ведь теперь видна его продолжительность, просторный салон оборудован удобными поручнями и широкими проходами, обеспечивая свободу передвижения, также намного больше стала пассажировместимость (номинальная – 198 чел., а максимальная – 288 чел.). В поездке предоставляется 48 посадочных мест. Присутствуют и места для инвалидов и для пассажиров с детскими колясками.

Также в салоне есть современная система информирования пассажиров с яркими экранами и чётким звуком, что предоставляет большие удобства, там пассажиры могут посмотреть какая погода на улице, какую остановку проезжает трамвай и информационные объявления. В вагоне не раз повторяется фраза: «уступайте места пожилым людям, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам, а также тем, кто в этом нуждается» – это подчёркивает заботу о каждом.

Проехав пару остановок, мы почувствовали улучшенную амортизацию, она выражалась в тесном соприкосновении колёс с рельсами, что и способствовало снижению шума при езде. Нельзя не отметить, что и повороты в движении не ощущались (это позволяет говорить о трамвае, как о безопасном транспорте), это стало возможно благодаря грамотному размещению поворотных и неповоротных тележек.

Вагон со 100% низким полом повышает комфорт и безопасность пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Всего у трамвая 37 остановок, 5 из которых находятся рядом с метро. Наш же путь начался на остановке «Площадь Мужества» и закончился на конечной остановке «Придорожная аллея». За это время мы успели рассмотреть исторические виды Петербурга. Панорамное остекление открывает захватывающие виды на городские пейзажи, превращая обычную поездку в экскурсию.

Данная поездка стала для нас не просто экскурсией, а ярким впечатлением, подтверждающим, что будущее уже наступило. Ощущение гордости за данную вроде бы мелочь переполняло, ведь за каждой такой частицей и стоит развитие города.

Этот трамвай – не просто средство передвижения, а символ прогресса. Символ того, что мы движемся вперёд, развиваемся, стремимся к лучшему. В его плавном ходе чувствуется уверенность в будущем, в том, что мир не стоит на месте, и мы вместе с ним. Маленькое путешествие, но большое впечатление».

Збрицкая Ирина и Алексеева Лея,

ученицы 10 класса ГБОУ «Школа № 338»

Невского района Санкт-Петербурга