Горэлектротранс продолжает уборку от снега подведомственных территорий

Бесперебойная работа электрического транспорта СПб ГУП «Горэлектротранс» в зимний период напрямую зависит от качественной и своевременной уборки обособленных трамвайных путей и стрелок, а также габаритов на узлах и конечных пунктах. Уборку от снега проводят как вручную, так и с привлечением спецтехники, включая вагоны-снегоочистители. Всего в инвентарном парке ГЭТ 14 таких вагонов, ещё 16-20 монтеров пути днем и 26-30 монтеров пути ежесуточно дежурят на работах по расчистке снега.

В период с 7 по 13 февраля силами сотрудников Службы пути произведено прометание путей на Бухарестской ул. от Волковского пр. до пр.Славы, на Сызранской ул. Прометание было осуществлено при помощи Камазов.

Также за прошлую неделю силами предприятия вывезено 640 кубометров снега с конечных станций «Малая Охта», «пр. Культуры», «Придорожная аллея».

Из техники на неделе была задействована вся спецтехника из арсенала путейцев - 12 снегоуборочных вагонов типа ЛС-3, 2 снегоуборочных вагона типа СОВ, 2 экскаватора-погрузчика «Терекс» 820, 1 экскаватор-погрузчик ТЛБ 825, 1 экскаватор-погрузчик «Елаз», 3 трактора МТЗ-82 «Беларус», 1 КДМ на шасси «Камаз» (отвал-щётка).

Напомним, что в 2024 году силами цеха капитального ремонта Службы подвижного состава СПб ГУП «Горэлектротранс» был модернизирован 1 снегоуборочный вагон.