Итоги первого этапа программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее»

Комплексная программа развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» предусматривает обновление подвижного состава параллельно с модернизацией всей инфраструктуры ГЭТ. Программа в апреле 2021 года была одобрена губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, в октябре 2021 года нашла отражение в государственной программе «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» и разделена на два этапа. К концу 2024 года завершен первый этап реализации программы. Подводим его итоги.

ПРОЕКТ «ОБНОВЛЕНИЕ 28»

(Служба подвижного состава)

Задача: вывод на маршруты Санкт-Петербурга 596 новых трамваев и 587 новых троллейбусов до 2029 года.

Закуплено на 31.12.2024:



377 единиц новых троллейбусов, из них 151 единица - это троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

единиц новых троллейбусов, из них единица - это троллейбусы с увеличенным автономным ходом. 289 единиц новых трамваев, из них 276 – это «умные» трамваи, оснащённые системой обеспечения активной безопасности и помощи водителю (АБПВ) на базе искусственного интеллекта Cognitive Pilot.

Для работы «умных» трамваев оцифровано все 39 трамвайных маршрутов Горэлектротранса, в которых заложена информация об улично-дорожной сети: светофоры, участки ограничения скорости, спецчасти и др. «Умные» трамваи имеют однозначное преимущество в части БДД.

Сходы вагонов в 2024 году (по причине превышения скорости):

трамваи с системой АБПВ – 0;

трамваи без системы АБПВ – 69.

Падения пассажиров в 2024 году:

трамваи с системой АБПВ – 0;

трамваи без системы АБПВ – 28.

Количество происшествий с трамвайными вагонами, оснащёнными системой АБПВ, на порядок ниже, чем с вагонами без системы. Основными причинами ДТП являются нарушения требований ПДД водителями автотранспорта и пешеходами.

Новые трамваи также оснащены такими современными системами, как:

система автоматизированных стрелочных переводов;

система кругового обзора;

система климат-контроля;

система «Тёплый пол»;

интерактивное окно-экран «Белые ночи» (вагоны «Достоевский» и «Довлатов»).

Структура нового инвентарного парка

Трамваи



Преимущественно новинки представлены вагонами ПК ТС.

Трамвайный парк № 7 – монопарк, состоящий из вагонов ПК ТС;

– монопарк, состоящий из вагонов ПК ТС; Трамвайный парк № 8 – концентрация вагонов ПК ТС;

– концентрация вагонов ПК ТС; Трамвайный парк № 3 – в ближайшем будущем монопарк, состоящий из вагонов АО «Уралтрансмаш» («Довлатов» и «Достоевский»);

– в ближайшем будущем монопарк, состоящий из вагонов АО «Уралтрансмаш» («Довлатов» и «Достоевский»); Трамвайный парк № 5 – концентрация вагонов УКВЗ.

Троллейбусы

Преимущественно новинки представлены троллейбусами «Белкоммунмаш» и «Транс-Альфа».

Троллейбусный парк № 2 – в ближайшем будущем монопарк, состоящий из троллейбусов «Белкоммунмаш»;

– в ближайшем будущем монопарк, состоящий из троллейбусов «Белкоммунмаш»; Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк – монопарк, состоящий из троллейбусов «Транс-Альфа».

ПРОЕКТ «ЭНЕРГИЯ 28»

(Энергохозяйство)

Задача: модернизация, реконструкция, техническое перевооружение инфраструктуры энергоснабжения городского электрического транспорта Санкт-Петербурга.

Развитие инфраструктуры энергоснабжения

отреставрировано историческое здание действующей тяговой подстанций № 2 на набережной реки Карповки;

введена в эксплуатацию новая модульная тяговая подстанция № 91 «Суворинская» на ул. Руставели;

подготавливается к запуску тяговая подстанция № 8 на ул. Жукова.

Обновлённый «энергетический треугольник» повысит стабильность энергоснабжения 14 маршрутов ГЭТ в Петроградском, Калининском, Выборгском и др. районах.

Проложены и введены в эксплуатацию кабельные линии постоянного тока на Ленинском проспекте для повышения надёжности энергоснабжения троллейбусной линии.

Контактная сеть

проведена реконструкция на 9 адресах, обновлены трассы к/с протяжённостью более 33,3 км;

модернизирована подвесная система на 33 адресах протяжённостью более 81,8 км;

заменён контактный провод по 21 адресу протяжённостью более 55,5 км.

Кабельная сеть

проведена реконструкция на 9 адресах, переложены кабельные линии постоянного тока протяжённостью более 64,1 км.

Тяговые подстанции

модернизированы системы телемеханики на 34 подстанциях;

в рамках технического перевооружения силового оборудования на 20 подстанциях установлено 54 трансформатора.

ПРОЕКТ «МАГИСТРАЛЬ 24»

(Служба движения)

Задача: Улучшение качества обслуживания пассажиров. Создание и развитие магистральных маршрутов трамваев.

В рамках программы ускорения 15 магистральных трамвайных маршрутов на первом этапе обновлён и оснащён соответствующей автоматикой подвижной состав на маршрутах №№ 100, 60, 55, 27, 6. На данных маршрутах выполнен ремонт путей, реконструирована энергосистема. На маршруте №55 установлена камера фиксации нарушений на выделенных трамвайных путях.

На двух маршрутах реализован приоритетный проезд:

№ 47 - скорость сообщения увеличена с 14,8 до 16,01 км/ч, время движения сокращено на 2 мин.;

№ 55 - скорость сообщения увеличена с 13,6 до 14,7 км/ч, время движения сокращено на 6 мин.

В рамках текущей работы предприятия за период 2021-2024 гг.:

в июне 2024 года введена выделенная полоса на пр. Науки (маршруты трамваев №№ 9, 38, 57). В результате время движения трамваев удалось сократить на 2 мин., а скорость сообщения увеличить с 14,3 до 16,1 км/ч.

оптимизированы трассы 6 троллейбусных маршрутов, на которые вышли машины с увеличенным автономным ходом: №№ 9, 12, 21, 28, 42, 50. На сегодняшний день сеть ТУАХ в Петербурге включает уже 15 линий троллейбусов с увеличенным автономным ходом, это крупнейшая сеть в России.

ПРОЕКТ «РЕЛЬСЫ 28»

(Служба пути)

Задача: полное приведение путевого хозяйства в нормативное состояние под подвижной состав нового строительства.

Протяжённость эксплуатируемых трамвайных путей – 513,2 км, в том числе пассажирских – 452,9 км. Требуют капитального ремонта – 124,5 км.

План I этапа предусматривал капитальный ремонт 75,68 км пути.

Исполнение плана на 31.12.2024 г. составило 93,17 км пути (по заказу Дирекции транспортного строительства, по заказу ГЭТ, хозяйственным способом ГЭТ).

Динамика ремонта трамвайных путей

Год выполнения ремонта 2021 2022 2023 2024 Всего Всего (км, одиночного пути) 14,1 21,57 27,54 29,96 93,17

Капитальный ремонт за отчётный период выполнен более чем на 15 магистралях и адресах:

Народная ул. от Володарского моста до Дальневосточного пр. – 1,77 км;

Дальневосточный пр. от Народной ул. до ул. Тельмана – 1,93 км;

Миллионная ул., наб. Лебяжьей кан., Садовая ул. от пл. Суворова до Инженерной ул. – 2,06 км;

узел № 3 - Садовая ул. у Инженерной ул. – 0,35 км;

Садовая ул. от Сенной пл. до Инженерной ул. – 3,4 км;

пр. Просвещения от пр. Художников до пр. Культуры – 2,44 км;

пр. Просвещения от пр. Энгельса до пр. Художников, включая узел № 70 - пр. Просвещения у пр. Энгельса – 2,5 км;

пр. Энгельса от пр. Просвещения до посадочных площадок у ул. Шостаковича – 0,67 км;

пр. Просвещения от пр. Культуры до Светлановского пр. включая узел №5 0 - пр. Просвещения у Светлановского пр. – 3,32 км;

ул. Ленсовета от Дунайского пр. до конечной станции «Мясокомбинат» - 0,5 км;

Косая линия от 22-23 линий В.О. до 24-25 линий В.О. – 0,25 км;

Пр. Культуры от пр. Просвещения до пр. Луначарского, включая узел № 44 - пр. Просвещения у пр. Культуры – 2,79 км;

Новочеркасский пр. от Заневской пл. до Красногвардейской пл. – 2,9 км;

Красногвардейская пл. от Среднеохтинского пр. до Новочеркасского пр. – 0,68 км;

Кадетская линия от Тучкова моста до Среднего пр. (с кривыми) – 0,77 км.

Завершены работы по ремонту трамвайных путей по заказу СПб ГУП «Горэлектротранс» на 2 адресах протяженностью 1,46 км:

Трамвайный узел № 144 – Средний пр. у 22-23 линии В.О. (прямое направление) – 0,19 км;

Трамвайный парк № 5 - задний веер со стороны Земледельческой ул., пути с 25 по 30 и с 36 по 38 (Сердобольская ул., д. 21) – 1,27 км.

Завершены работы по ремонту трамвайных путей хозяйственным способом (силами 3 дистанции Службы пути) на 17 адресах протяженностью 2,2 км оп:

пр. Просвещения (демонтаж технологического трамвайного съезда) – 0,05 км;

ул. Руставели (демонтаж технологического трамвайного съезда) – 0,04 км;

конечная станция «ЛЭМЗ» (кривые) - 0,13 км;

Камчатская ул. у Касимовской ул. (кривая) – 0,12 км;

ул. Ленсовета у конечной станции «Мясокомбинат» - 0,07 км;

Трамвайный парк № 5 - 0,43 км;

Кронштадтская ул. у пр. Стачек, д. 55 (кривая) – 0,05 км;

конечная станция «пр. Культуры» (кривая) - 0,1 км;

Новочеркасский пр. (укладка технологического трамвайного съезда) – 0,04 км;

Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк - 0,54 км;

конечная станция «пр. Солидарности» - 0,21 км;

конечная станция «ул. Жени Егоровой» – 0,08 км;

пр. Маршала Жукова у о/п «ул. Солдата Корзуна» (кривые) – 0,11 км;

конечная станция «Северная верфь» – 0,1 км;

Московский пр. (демонтаж технологических трамвайных съездов) – 0,09 км;

Трамвайный узел № 27 – Петергофское шоссе у ул. Десантников – 0,01 км;

Трамвайный парк № 1 – 0,03 км.

ПРОЕКТ «ПАРКИ 28»

(Управление капитального строительства и ремонта)





Задача: реконструкция и модернизация трамвайных и тролелйбусных парков предприятия для обеспечения бесперебойной работы депо, технического обслуживания и подготовки выпуска на линию современного подвижного состава.

Реконструкция Трамвайного парка № 7

Реконструкция Трамвайного парка №7 находится в завершающей стадии. С начала реконструкции за период 2022-2024 гг. полностью завершены все строительные работы на заготовительном участке, в депо на 4 и 5 пути. На данных участках завершены монтаж и пусконаладка всех инженерных систем. Завершаются работы в депо на 1, 2 и 3 пути.

При реконструкции парка впервые в Петербурге применены отечественная современная жёсткая отводная контактная сеть для проведения работ на крышевом оборудовании трамваев, автоматизированные площадки доступа.

Старое станочное оборудование в заготовительном участке заменено на новые станки с ЧПУ. Для обучения работе на них используются технологии дополненной реальности.

Установлено моечное оборудование, тяжёлый токарный станок и система автоматической маслоподачи.

Завершены фасадные работы во всём здании парка, благоустроен сквер для отдыха работников, отреставрирован памятник Володарскому, смонтирована спортивная площадка для сотрудников и уличная мебель для отдыха из переработанного пластика.

Завершаются кровельные, монолитные и отделочные работы, прокладка инженерных сетей. Окончание строительно-монтажных работ запланировано на весну 2025 года.

Масштабная реконструкция проходит в режиме действующего предприятия: трамвайный парк не остановил работу ни на минуту, подвижной состав обслуживается и выходит на городские маршруты по расписанию и в полном объеме.

Выполнены проектно-изыскательские работы на реконструкцию, получено положительное заключение государственной экспертизы

Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ;

Трамвайный парк № 3;

Троллейбусный парк № 1 (2-я площадка на Сызранской ул.);

Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк;

ДОЛ «Зарница» (3 детских спальных корпуса);

силами СПб ГУП «Горэлектротранс» выполнены проектно-изыскательские работы по строительству трамвайного парка в посёлке Шушары для перспективной трамвайной линии в Колпино. Получено положительное заключение государственной экспертизы.

Работы по проектированию инновационного трамвайного парка во Фрунзенском районе включены в Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга на период 2025-2026 гг.

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