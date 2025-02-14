Контролеры Горэлектротранса в 2024 году проверили оплату проезда у 18 млн пассажиров

Бригады контролеров СПб ГУП «Горэлектротранс» известны как «Дневной дозор». Такое кинематографичное наименование они получили, чтобы вызвать улыбку у пассажиров и настроить всех участников контроля оплаты проезда на доброжелательное общение. В 2024 году на линии работали бригады «Дневного дозора» в количестве 181 человека, которые провели 1 млн проверок.

Всего за 2024 год бригады «Дневного дозора» проверили оплату проезда у 18 млн пассажиров, из них только 5% оказались безбилетниками. Эта статистика иллюстрирует достаточно высокую культуру пользования общественным транспортом в нашем городе.

Контролеры Горэлектротранса работают на трамвайных и троллейбусных маршрутах для проверки своевременности и корректности оплаты проезда пассажирами. Они поддерживают порядок в транспорте и при необходимости помогают людям грамотно оплатить проезд современными способами оплаты.

Узнать контролера «Дневного дозора» не составит труда: каждый из них носит жилет с этой всем известной надписью из киноленты Тимура Бекмамбетова. В этом заключается элемент самоиронии ГЭТ: пассажир увидит контролера в форме «Дневной дозор», улыбнется и напряжение от проверки оплаты будет сведено к минимуму.