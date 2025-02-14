Библиотека ГЭТ в День книгодарения поздравила своих читателей

14 февраля наряду с Днём всех влюблённых отмечается Международный день книгодарения. В основе обоих праздников – любовь, только в случае с книгами – любовь к чтению. Символично, что также в феврале отмечает день рождения Библиотека СПб ГУП «Горэлектротранс», созданная в 1932 году. Книгохранилище с богатой историей располагается на территории Троллейбусного парка №6. В праздничный день Библиотека ГЭТ подарила самым активным читателям новую книгу «Хочу работать на транспорте. Троллейбусы и трамваи». Также издание доступно всем посетителям библиотеки по читательскому билету.

Сегодня фонд библиотеки Горэлектротранса насчитывает около 70 тысяч экземпляров. Это техническая и учебная литература, художественные книги для взрослых и детей. Несмотря на массовый переход к электронным книгам, Библиотека ГЭТ сохранила своих преданных читателей.

День книгодарения отметили здесь, как и предписывает этот праздник: подарили читателям книги. В качестве подарка выбрали детскую книгу «Хочу работать на транспорте. Троллейбусы и трамваи», над которой работала редакция «Петербургских магистралей» и которая совсем недавно пополнила фонды Библиотеки ГЭТ. Новинка представляет собой профориентационное иллюстрированное издание для детей среднего школьного возраста.

Книгу в подарок получили семьи водителя троллейбуса Александра Тенишева, мойщика-уборщика Сергея Хохлова и электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка главного механика Елены Гуло. Все они – работают в Троллейбусном парке № 6 и являются частыми гостями Библиотеки ГЭТ.

«В основном я беру книги для своей дочери, она у меня учится в 6 классе, и наша библиотека очень помогает. Пушкин, Тургенев, книги по математике – всё, что они в школе проходят по программе. Да я и сама очень люблю читать с детства, особенно старые книги, учебники. Психологический анализ мне нравится, классика под настроение. Читаю много, быстро, сознательно. Лескова дочка читала, и я вместе с ней, Максима Горького, кстати, как бы заново для себя открыла – я считаю, что в школе нам не то дают читать. Также брала книги по работе: теплоснабжение и водоснабжение, электричество… Нашей библиотеке желаю приумножить свой книжный фонд и сохранить своих верных читателей», - рассказывает Елена Гуло.

За 93 года своей истории библиотека Горэлектротранса не раз меняла адреса и формат своей работы. В 1932 году всё началось с книгообмена, налаженного комсомольцами Энергохозяйства и Управления треста «Лентрамвай», собравшими первые две сотни книг. В годы блокады библиотечные фонды переместили в подвалы, чтобы уберечь издания от бомбёжек и артобстрелов, а к тем, кто нёс трудовую вахту на периферии, приходили книгоноши. В советские годы библиотека Трамвайно-троллейбусного управления заняла заметное место среди культурно-просветительских учреждений Ленинграда.

В библиотеке Горэлектротранса напоминают, что её двери открыты для всех работников предприятия, а не только - по территориальному признаку - для сотрудников Троллейбусного парка № 6. Чтобы воспользоваться услугами Библиотеки ГЭТ, никаких специальных заявок не требуется.