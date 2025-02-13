Горэлектротранс поздравил Дворец творчества юных с «бесконечностью»

Представители петербургского Горэлектротранса приняли участие в торжестве по случаю 88-летия городского Дворца творчества юных. Генеральный директор дворца Мария Катунова в приветственном слове обратила внимание, что две восьмёрки – это символ бесконечности, что может символизировать бесконечную любовь к Аничкову дворцу его преподавателей и воспитанников. Горэлектротранс также связывает с Дворцом творчества юных дружба и сотрудничество: здесь работает кружок моделирования трамваев и троллейбусов, который ведёт водитель Трамвайного парка № 3 Сергей Старцев. Главным событием праздника стала премьера документального фильма «Аничковский рай», снятого творческой группой газеты «Петербургский дневник».

В новом фильме «Аничковский рай» судьба легендарного Дворца пионеров прослеживается через личные истории его воспитанников – космонавтов, артистов, спортсменов, художников, прославивших своё Отечество.

В наши дни транспортники также вносят свой вклад в профориентационную деятельность Аничкова дворца. Так, водитель-инструктор Трамвайного парка № 3 и вагоновожатый туристического трамвая Сергей Старцев с сентября 2022 года ведёт в отделе техники Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных программу «Основы моделирования трамваев и троллейбусов». Под руководством вагоновожатого дети создают модели подвижного состава, инфраструктуры и сооружений. Программа пользуется большой популярностью: если в самом начале на кружок ходили 2-3 человека, то теперь зачастую отсутствуют свободные места для записи.

«Я веду занятия в кружке примерно с тем же чувством, с каким я занимаюсь своим увлечением моделями у себя дома, только здесь меня к тому же окружают единомышленники - учащиеся Дворца творчества юных. Они с удовольствием создают модели, какие-то сооружения, им интересно вникать в детали, понимать, как лучше своими руками сделать модель, как эта техника работает на практике. Для меня это тоже интересный процесс, поскольку я люблю передавать свой опыт. Я и на основной работе часто стажирую водителей, и в Аничковом дворце передаю навыки изготовления модели. Дворцу творчества юных я хочу пожелать продолжать такую же активную работу, работу хорошую, добрую. Организовывать учащихся и преподавателей, чтобы деятельность была эффективной, чтобы тем, кто приходит учиться, всегда было интересно. А когда интересно участникам, то и преподавателю работать проще!» - рассказывает водитель трамвая, руководитель кружка моделизма в Аничковом дворце Сергей Старцев.

Занятия по моделизму Сергей Старцев проводит 1 раз в неделю, по средам или пятницам (информация о дне проведения занятия заранее доводится до учащихся). Записаться можно с помощью электронного навигатора дополнительного образования, введя в его поиске название программы. Для записи необходима авторизация на Госуслугах.