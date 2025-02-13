Денис Минкин принял участие в торжественном заседании ПГУПС

Фото: Петербургский государственный университет путей сообщения

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин принял 11 февраля участие в торжественном заседании, состоявшемся в Петербургском государственном университете путей сообщения Александра I по случаю Дня российской науки. Участие в заседании приняли учёные, преподаватели, руководители РЖД, Петербургского метрополитена, Комитета по науке и высшей школе, представители промышленных холдинговых компаний - индустриальных партнёров вуза.

Денис Минкин в своём приветственном слове отметил важный вклад ПГУПС в развитие городского электрического транспорта и его инфраструктуры. Он подчеркнул, что в коллективе Горэлектротранса многие специалисты и руководители являются выпускниками университета, с которым предприятие связывают многолетняя дружба и соглашение о сотрудничестве. При этом профессор Минкин посетовал, что 5 лет назад, вступая в должность руководителя ГЭТ, не поступил в ПГУПС, который сейчас бы оканчивал.

Директор Горэлектротранса вручил коллективу университета почётную грамоту за вклад в развитие научных исследований в области совершенствования городского электрического транспорта, а также подарил карту трамвайных маршрутов блокадного Ленинграда. В свою очередь ректор Петербургского государственного университета путей сообщения Олег Валинский вручил Денису Минкину нагрудный знак за заслуги перед ПГУПС II степени и в связи с предстоящим 60-летним юбилеем.