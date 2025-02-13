(Видео) Граффитист принёс извинения Горэлектротрансу за порчу вагона и возместил ущерб

18 января 2025 года на конечной станции «Пл. Репина» был изрисован новый трамвайный вагон Трамвайного парка № 3. Размер нанесённого ущерба составил 9 716 руб. По факту происшествия отделом дознания УМВД РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах).

По предоставленной СПб ГУП «Горэлектротранс» информации правоохранительными органами подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Не дожидаясь окончания расследования и передачи дела в суд, фигурант записал и предоставил СПб ГУП «Горэлектротранс» видеоролик с извинениями, в котором также сообщил, что полностью возместил нанесённый предприятию ущерб.