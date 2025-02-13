(Видео) Граффитист принёс извинения Горэлектротрансу за порчу вагона и возместил ущерб

13 февраля 2025

18 января 2025 года на конечной станции «Пл. Репина» был изрисован новый трамвайный вагон Трамвайного парка № 3. Размер нанесённого ущерба составил 9 716 руб. По факту происшествия отделом дознания УМВД РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах).

 

По предоставленной СПб ГУП «Горэлектротранс» информации правоохранительными органами подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Не дожидаясь окончания расследования и передачи дела в суд, фигурант записал и предоставил СПб ГУП «Горэлектротранс» видеоролик с извинениями, в котором также сообщил, что полностью возместил нанесённый предприятию ущерб.

 

 

Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. руб., или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.

 

Напомним, 29 января мировой судья судебного участка № 126 вынесла приговор по делу трёх других фигурантов, обвиняемых в нанесении граффити на трамвайные вагоны в мае-июне 2024 года. Двум подсудимым назначено наказание в виде одного года и полутора лет ограничения свободы. Третьему, ранее судимому - 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1,5 года. Осуждёнными полностью был возмещен причиненный ущерб.  

 

В петербургском Горэлектротрансе призывают горожан, ставших свидетелями подобных случаев, немедленно сообщать о них в полицию.

 

 

 

 

 

 

 

 

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