Денис Минкин призвал студентов Академии транспортных технологий к обдуманному профессиональному выбору

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин встретился со студентами 4-го курса Академии транспортных технологий, которые с 18 ноября по 12 февраля проходили на предприятии практическую подготовку по профессии «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». Ребята, обучающиеся по специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)», осваивали азы профессии в трамвайных парках №№ 1, 5, 8, в троллейбусных парках №№ 1, 3 и 6, в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке, а также в Службе подвижного состава.

Всего практическую подготовку на базе Горэлектротранса прошли 16 студентов, в том числе семь человек, заключивших с предприятием договор на целевое обучение с последующим гарантированным трудоустройством. В трамвайных и троллейбусных парках практиканты чистили контакторы, меняли педали в подвижном составе, разбирали различное электрическое оборудование на электроучастках и выполняли другие виды работ по специальности.

Для будущих специалистов это уже вторая практика в ГЭТ, впереди ещё одна – уже преддипломная. По окончании практической подготовки со студентами встретился директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, который поинтересовался впечатлениями от практики, приобретёнными знаниями и навыками, а также дальнейшими жизненными планами.

«Академия транспортных технологий – принципиально важный для нас партнёр, поскольку готовит специалистов по профессиям, имеющим для предприятия ключевое значение. Вы знаете, например, закон Ома, поэтому, в отличие от представителей некоторых других профессий знаете, как устроен мир», - сказал Денис Минкин.

Также директор ГЭТ рассказал, что в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» в ГЭТ поступает техника с «умными» системами, которой пока нет ни в одном городе России. А в Петербурге трамваи с элементами искусственного интеллекта уже массово работают на линии. За время эксплуатации электробусов с динамической зарядкой заметно увеличился запас автономного хода: Денис Минкин напомнил, что первые модели ТУАХ могли проехать без подсоединения к контактной сети около 13 километров, а с сегодняшнего дня Троллейбусный парк № 3 начал пассажирскую эксплуатацию троллейбусов «СИНАРА-6254», имеющих запас автономного хода от 25 до 30 км. С этой и другой новой техникой предстоит работать выпускникам Академии транспортных технологий.

Вместе с тем Денис Минкин подчеркнул необходимость дальнейшего образования и повышения квалификации:

«В вашу жизнь в течение лет пяти ворвётся технологический прогресс. Мы, старшее поколение, уйдём на пенсию, а у вас будет впереди лет 10 – 15 активного труда. И если вы не будете развиваться в этот период, вас обыграют – начиная от ваших сверстников, заканчивая искусственным интеллектом: всю диагностику будет делать автоматика. У вас нет других вариантов, кроме как после армии продолжать учиться, поскольку средне-специального образования вам будет мало», - отметил директор ГЭТ.

В преддверии 80-летия Великой Победы Денис Минкин особо остановился на теме подвига ленинградских трамвайщиков и работе предприятия в годы войны и блокады. В качестве образца высочайшего профессионализма он привёл в пример решение инженерами Трамвайно-троллейбусного управления сложной технической задачи: ликвидации искрения во время движения трамвая, которое демаскировало осаждённый Ленинград.

По результатам встречи часть студентов выразили желание после трудоустройства войти в кадровый резерв Горэлектротранса и повысить в дальнейшем свою квалификацию. А Денис Минкин подытожил встречу строками из стихотворения Юрия Левитанского «Каждый выбирает для себя», иллюстрирующими важность для человека личного выбора.