Голосование: Сергей Старцев и Евгений Зорин из Горэлектротранса номинированы на премию «Город в лицах»

Стартовало голосование в рамках премии «Город в лицах». Четвёртый год подряд её организатором выступает издание «Петербургский дневник». Профессионалы поборются за звание лучшего в 11 номинациях. Сотрудники петербургского Горэлектротранса Евгений Зорин и Сергей Старцев представят предприятие в номинации «Специалист в сфере городских и пассажирских перевозок». Голосование проводится на сайте «Петербургского дневника» и завершится 20 марта, сделать свой выбор можно по ссылке: https://special.spbdnevnik.ru/best_driver_2025

Евгений Зорин – кондуктор Троллейбусного парка №1. Чаще всего его можно встретить на маршруте №45. Пассажиры знают Евгения как самого вежливого кондуктора в Петербурге. В адрес предприятия поступают десятки благодарностей от горожан, которые отмечают доброжелательность, отзывчивость и отменное чувство юмора кондуктора. Помимо основной деятельности, Евгений Зорин является наставником для начинающих коллег. «В нашей работе есть три кита: бдительность, безопасность и бесконфликтность. И есть один кашалот – это безразличие» – так кондуктор описывает свой подход к работе.

Сергей Старцев – водитель Трамвайного парка №3. У Сергея – особенная работа. Он трудится не только на стандартном линейном транспорте, но и выводит в экскурсионные рейсы туристический трамвай. Профессию водителя трамвая Сергей выбрал не случайно – он с детства увлекается моделированием и уже 15 лет участвует в различных профильных выставках. Теперь хобби стало еще и профориентационной активностью Сергея: он ведет кружок моделирования трамваев и троллейбусов в Санкт-Петербургском городском дворце творчества юных (Аничков дворец). Также водитель трамвая путешествует по стране, изучая модели трамваев в других регионах, и делится своими наблюдениями на страницах «Петербургских магистралей».

Помимо транспортников в премии «Город в лицах» принимают участие профессионалы из других номинаций: «Работник/педагог школьного и дошкольного образования», «Универсальный специалист МФЦ», «Реставратор», «Специалист учреждений культуры», «Детский тренер», «Социальный куратор», «Работник жилищно-коммунального хозяйства и городского благоустройства», «Работник промышленного сектора», «Медицинский работник» и «Специалист в сфере туризма».

Голосование продлится до 20 марта. Имена победителей станут известны на церемонии награждения победителей городской ежегодной премии «Город в лицах» в конце марта.

Проголосовать за номинантов можно здесь: https://special.spbdnevnik.ru/best_driver_2025