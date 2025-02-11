На маршруты Горэлектротранса выходят новинки: трамвай «Поларис» и троллейбус «Синара»

На неделе сразу две новинки петербургского Горэлектротранса начинают обслуживать пассажиров. 11 февраля на маршрут №55 вышел трехсекционный трамвай «Поларис» Усть-Катавского вагоностроительного завода. Вагоны УКВЗ поступают в Трамвайный парк №5, где сконцентрированы трамваи этого производителя. Также в ближайшие дни Троллейбусный парк №3 начинает пассажирскую эксплуатацию троллейбусов с увеличенным автономным ходом «СИНАРА-6254».

Трамвай «Поларис»

Трамвай «Поларис» представляет собой двухкабинный трехсекционный трамвай на 288 пассажиров, включая 46 мест для сидения. У «Полариса» предусмотрено по 5 дверей по левому и правому борту, чтобы сделать посадку-высадку пассажиров максимально комфортной и быстрой. Минимальный радиус проходимых кривых составляет 16 м. Трамвай «Поларис» построен на Усть-Катавском вагонстроительном заводе госкорпорации «Роскосмос» и назван в честь полярной звезды. Всего же по условиям контракта СПб ГУП «Горэлектротранс» получит 4 таких вагона.

Напомним, что Трамвайный парк №5 в 2023 году получил также 14 односекционных трамваев УКВЗ, контракт был исполнен досрочно. Таким образом все трамвайные новинки УКВЗ сконцентрированы в одном парке, что позволяет оптимизировать их обслуживание и ремонт. Все новые трамваи УКВЗ – «умные», оснащенные системой обеспечения активной безопасности и помощи водителю на базе отечественных разработок искусственного интеллекта.

Троллейбус «СИНАРА-6254»

Ещё одна новинка петербургских магистралей – инновационный троллейбус «СИНАРА-6254» с запасом автономного хода от 25 до 30 км. Троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) производства компании «СИНАРА – Городские Машины» рассчитаны на 85 человек, включая 31 место для сидения. Технология автономного хода позволяет эксплуатировать такие троллейбусы на адресах, где отсутствует контактная сеть. В Петербурге сейчас 15 линий ТУАХ, это крупнейшая сеть в России. В комплектацию салона входят USB-слоты для подзарядки мобильных устройств, системы автоинформирования, видеонаблюдения и видеорегистрации, откидная аппарель для маломобильных групп населения. Полностью низкопольные троллейбусы также обладают функцией книлинга, что позволяет ускорить посадку-высадку и сделать ее максимально удобной, в том числе для маломобильных пассажиров и родителей с детскими колясками.

Троллейбусы с увеличенным автономным ходом «СИНАРА-6254» поступают в Троллейбусный парк №3 и будут работать на маршрутах парка, включая 12 маршрут ТУАХ. По условиям контракта СПб ГУП «Горэлектротранс» получит 20 таких троллейбусов.

Обновление подвижного состава СПб ГУП «Горэлектротранс» идет в рамках программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее». Согласно действующим контрактам в 2025 году Петербург получит также 16 ТУАХ «Транс-Альфа» и 56 классических троллейбусов «Белкоммунмаш», 34 трамвая от ПК ТС (моделей «Львенок», «Богатырь-М», «Витязь-М») и 23 трамвая «Достоевский» АО «Уралтрансмаш».