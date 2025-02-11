«Носороги» Горэлектротранса отмечают день рождения

11 февраля исполняется 84 года Аварийно-восстановительной службе «Носорог» петербургского Горэлектротранса. АВС ещё известна на предприятии и в городе как «трамвайная скорая помощь», поскольку от профессионализма её бригад зависит восстановление движения общественного транспорта в нештатных ситуациях. Это они оперативно выезжают на случаи и оказывают первую помощь: возвращают на рельсы трамвайные вагоны, убирают с путей и контактной сети упавшие деревья, откачивают с линии воду в случае прорыва трубопровода или разгула стихии.

Сегодня АВС «Носорог» - это современная служба, оснащённая высокотехнологичной техникой для ликвидации аварий. Работают в ней самые опытные, дружные и сильные люди, которые в своей работе руководствуются принципом «пришёл, увидел, устранил», который в своё время сформулировал слесарь по ремонту подвижного состава бригадир Владимир Паруев.

Чтобы аварийные бригады могли прибыть на вызов максимально оперативно, в разных районах Петербурга организованы 10 точек базирования, каждая из которых отвечает за свою зону. В общей сложности в АВС трудятся 146 работников, из них 124 сотрудника – это слесари по ремонту подвижного состава, выезжающие непосредственно на место происшествия. Работа «носорогов» построена посменно: в 4 смены по 10 бригад.

В арсенале службы 12 автомобилей - спецтехника и вспомогательные машины. В их числе, локомобиль на комбинированном ходу, который может передвигаться как по дорогам общего пользования, так и по рельсам, буксируя вагоны массой до 100 тонн. Также у аварийщиков есть прицеп со специальным оборудованием для подъёма трамвайных вагонов производства «ТрамРус».

Помимо своей основной профильной деятельности «носороги» ведут важную профориентационную работу. Люди в ярких спецовках и привлекающей внимание эмблемой – постоянные и желанные гости в ДОЛ «Зарница», на конкурсе рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» и на общегородских фестивалях и праздниках. Работники АВС рассказывают ребятам о работе своей службы, показывают зарничникам специальное оборудование и даже разрешают попробовать себя в качестве настоящего «носорога». Особой популярностью у детей пользуется игра в гигантскую дженгу с большими брусьями.

«Вот уже 84 года наша служба обеспечивает бесперебойное движение трамваев и надёжность общественного транспорта. Ваша работа непременно заслуживает высокой оценки, ведь каждый из вас вносит неоценимый вклад в общее дело. Вы демонстрируете высокий профессионализм, настойчивость и командный дух, которые позволяют нам успешно справляться с любыми трудностями. Хочу поблагодарить каждого из вас за преданность делу, за неутомимую работу и за готовность прийти на помощь в любое время суток. Благодаря вашим усилиям мы можем гордиться нашей историей и достижениями. Пусть впереди нас ждут новые профессиональные свершения и радость от работы в дружном коллективе. Желаю вам здоровья, семейного благополучия и новых успехов в нашей важной и нужной работе! Всем по пути!» - поздравил коллектив с днем рождения Службы начальник АВС Горэлектротранса «Носорог» Сергей Торопов.