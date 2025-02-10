За прошлую неделю Служба пути расчистила от снега 215 км обособленных трамвайных путей

Для обеспечения бесперебойной работы электрического транспорта СПб ГУП «Горэлектротранс» в зимний период своими силами проводит уборку обособленных трамвайных путей и стрелок, а также габаритов на узлах и конечных пунктах. С 30 января по 7 февраля 2025 года Службой пути предприятия произведены уборка почти 215 км обособленного трамвайного пути.

Зимой при снегопадах для бесперебойного движения и профилактики сходов трамваев особое внимание уделяется своевременной расчистке стрелок. На прошлой неделе для выполнения этой задачи на городских магистралях трудились в среднем 16-20 монтеров пути днем и 26-30 монтеров пути по ночам.

Кроме того, силами сотрудников Службы пути произведено прометание путей на Бухарестской ул. от ул. Салова до ул. Я. Гашека, на Купчинской ул., ул. Димитрова, к/п «Купчино».

Также проведена очистка путей от снега на Бухарестской ул., ул. Димитрова, Купчинской ул., к/п «Карбюраторный завод» Московский пр.

Из техники на неделе была задействована вся спецтехника из арсенала путейцев - 12 снегоуборочных вагонов типа ЛС-3, 2 снегоуборочных вагона типа СОВ, 2 экскаватора-погрузчика «Терекс» 820, 1 экскаватор-погрузчик ТЛБ 825, 1 экскаватор-погрузчик «Елаз», 3 трактора МТЗ-82 «Беларус», 1 КДМ на шасси «Камаз» (отвал-щётка).

Для удобства и комфорта пассажиров во всех новых трамваях и троллейбусах в зимний период предусмотрен подогрев полов в зоне посадочных площадок. Наличие теплого пола позволяет сохранить чистоту в салоне и обеспечить отсутствие наледи и скольжения при посадке-высадке пассажиров.