Трамвайному парку №1 на Московском проспекте исполнилось 116 лет

10 февраля отмечает день рождения Трамвайный парк №1, который старожилы до сих пор называют «коняшинским». Это один из старейших трампарков в нашем городе. Он открылся в 1909 году на месте коночного парка у Московской заставы. Коночный парк создавался здесь уже вторым обществом конно-железных дорог, связанным с именем знаменитого русского железнодорожного промышленника Петра Ионовича Губонина, который совместно с предпринимателем Башмаковым занимался развитием коночных линий в городе в 70-х годах XIX века. Косвенно и сегодня о коночном парке напоминают постройки на углу Малой Митрофаньевской и Московского проспекта.

Бесперебойную работу современного Трамвайного парка №1 обеспечивает 581 сотрудник. Первый парк обслуживает четыре района – Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский и Центральный, а также семь маршрутов - №№ 16, 25, 29, 43, 45, 49, 62. Протяженность всей маршрутной сети составляет 78,8 километра.

По итогам 2024 года пассажиропоток Трамвайного парка №1 составил 19,2 млн человек. В среднем за день трамваи Первого парка перевозят 52 тыс. пассажиров. Помимо пассажирских вагонов в инвентарном парке подразделения два учебных вагона, два служебных вагона и один снегоочиститель.

Сотрудники Трамвайного парка №1 активно участвуют в корпоративной жизни предприятия, демонстрируя высокие результаты не только в профессиональной сфере, но и в спортивных и творческих состязаниях. По итогам корпоративного конкурса «Быть здоровым легко-2024» сборная парка «Позитив» заняла первое место по Горэлектротрансу.

«10 февраля 2025 года нашему Трамвайному парку №1 исполняется 116 лет. Я поздравляю работников всех отделов и служб с днем рождения нашего парка. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения, доброго внимания и признательности горожан, высокой оценки вашего нелегкого, незаменимого и очень нужного труда!», - пожелал коллективу в праздничный день директор Трамвайного парка №1 Олег Блохин.