Ученики школы №436 познакомились с производственными процессами Трамвайного парка №8

Семиклассники школы №436 Ломоносовского района побывали с профориентационной экскурсией в Трамвайном парке №8. Здесь гостей встречали помощник директора парка по развитию производственной системы Вадим Канцелярчик и помощник директора парка по безопасности движения Павел Каменский. Они рассказали об истории трампарка на пр. Стачек и как водители готовятся к выходу в рейс, какие еще профессии нужны для организации транспортной работы, а также провели экскурсию по цехам.

В начале путешествия по трамвайному парку ребята повторили маршрут водителей перед выходом на линию: им показали медицинский кабинет, рассказали об обязательных ежедневных инструктажах, о специальной сумке, которая выдаётся вагоновожатым перед началом смены.

В депо парка школьники ознакомились с подвижным составом и принципом устройства производственных помещений, а также посмотрели, в каких условиях проходит плановое обслуживание трамваев. Школьникам рассказали об устройстве электротранспорта, подробнее остановились на токоприёмниках, которые сами дети прозвали «рожками».

Помимо технических особенностей транспортной сферы, детям рассказали об истории электротранспорта на примере первого в России трамвая с алюминиевым кузовом «Витязь-Ленинград». В суровые годы блокады Ленинграда в городе сохранялось трамвайное движение. Оно прерывалось всего один раз из-за отсутствия электричества и было восстановлено 15 апреля 1942 года. Подвигу ленинградских трамвайщиков и посвятили название современного трамвая «Витязь-Ленинград».

Отдельное внимание уделили служебным и учебным вагонам – в отличие от пассажирских трамваев гости их так подробно раньше не рассматривали, это стало для них эксклюзивом. Павел Каменский рассказал ребятам, что подготовкой водителей и специалистов ГЭТ занимается Учебно-курсовой комбинат СПб ГУП «Горэлектротранс». Кроме того, и на территории Трамвайного парка №8 есть учебный полигон, где будущие вагоновожатые отрабатывают навыки безопасного вождения, знакомятся с явлением буксового пути. Кроме этого, новички и опытные водители пользуются этой площадкой при подготовке к конкурсам профессионального мастерства.

Экскурсия завершилась у «умного» трамвая «Витязь-М». Школьники побывали в кабине водителя, познакомились с оборудованием и большим количеством кнопок, а также узнали о возможностях «умного» трамвая, который помогает вагоновожатым и контролирует работу на линии. Однако несмотря на современные возможности электротранспорта, детям напомнили, что их безопасность зависит и от них самих – необходимо соблюдать Правила дорожного движения, не перебегать пути на красный свет, а также держаться за поручни в общественном транспорте.

В конце экскурсии юные гости поделились впечатлениями и сфотографировались на память у современного трамвая.