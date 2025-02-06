В Горэлектротрансе состоялась премьера аудиоспектакля-путешествия «Мистер-33»

Премьерный показ новой экскурсии для туристического трамвая ЛМ-33 в формате аудиоспектакля состоялся сегодня в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Романтическая история разворачивается в 1970 году, в последний день работы кондукторов, на смену которым в электрическом транспорте приходят кассы самообслуживания. Именно кондуктор Лида и пассажиры её последнего рейса стали главными героями постановки.

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В пресс-конференции, предваряющей премьеру аудиопутешествия, приняли участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, режиссёр, заслуженный деятель искусств Республики Карелия Сеппо Кантерво и актёры спектакля.

Лирическая комедия в стиле ретро раскрывает как романтическую линию, которая могла случиться только в ленинградском трамвае, так и на примере персонажей и любопытных фактов прослеживает историю Северной столицы и любимого транспорта петербуржцев - трамвая.

«Сюжет очень простой, это жизненная история, ленинградская, таких историй миллион в нашей жизни происходило. Спектакль не претендует на какие-то воспитательные цели, не пытается поднимать крупные философские проблемы. Это такие бытовые зарисовки, которые легко воспринимаются, сочетаются с движением трамвая, с пейзажами за окном. Когда я послушал этот спектакль в первый раз, у меня было очень хорошее настроение. Мне кажется, в этом и есть стратегическая цель Горэлектротранса - создание хорошего настроения у пассажиров после поездки на трамвае», - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Трамвай ЛМ-33 неслучайно выбран действующим лицом лирической комедии: это самый любимый ленинградцами трамвай, прослуживший пассажирам рекордные 46 лет, заставший блокаду и послевоенные годы.

«Трамвай ЛМ-33 заслуживает отношения к нему, как символу нашего города, символу своего времени. В своём роде это капсула времени, в котором будут путешествовать наши сограждане. Передо мной как перед драматургом и режиссёром стояла непростая задача сделать так, чтобы время, текущее за стенами этого вагона, в определённом смысле было привязано к географии. Надеюсь, что этот эксперимент окажется очень успешным, потому что мы попытались соединить в содержательной части и историю нашего города, и его мифы. И нас очень сильно заинтересовал переломный момент, когда, как и в наши дни, сменялось цивилизационное время: сейчас наступает время цифровизации, а в 70-е годы это была автоматизация», - рассказал о работе над аудиоспектаклем «Мистер-33» режиссёр Сеппо Кантерво.

Путешествие с «Мистером-33» – это ещё и прекрасная познавательная экскурсия, ведь о мифах и легендах Петербурга нам расскажет старожил города графиня Софья Милорадовна, которая тоже окажется в числе необычных попутчиков по маршруту следования ЛМ-33.

Подробнее о спектакле «Мистер-33» рассказываем здесь