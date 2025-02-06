Горэлектротранс подготовил к запуску новую экскурсию для туристического трамвая ЛМ-33 в формате аудиоспектакля

«Мистер-33» - новое художественное имя, присвоенное авторами аудиоспектакля легендарному трамваю модели ЛМ-33. Воссозданный образ легенды, ныне обслуживающий туристический маршрут, теперь стал ещё и героем лирической комедии. Пассажирам-слушателям будет представлен спектакль не о трамвае, а о том, что в нем случилось. Легендарный «Мистер-33» здесь выступает знаком эпохи, собирательным образом жизни, капсулой времени. И все действующие лица этой увлекательной истории, побывав на борту «Мистера-33» преображаются, словно они прильнули к живительному источнику добра. И главное, что это история о любви! Лирическую комедию в стиле ретро создал драматург и режиссёр – заслуженный деятель искусств РК Сеппо Кантерво.

История, свидетелями которой мы становимся в качестве пассажиров «Мистера-33», могла произойти только в ленинградском трамвае. Лида - кондуктор трамвая ЛМ-33, за простым повседневным трудом не думает о том, что её пассажиры могут в одночасье изменить её судьбу и стать действующими лицами её жизни. За окном 1970 год, безмятежный летний день, последний день работы кондуктора становится началом новой прекрасной жизни.

Прообразом героини спектакля Лиды стала Лидия Ивановна Ратникова. Она родилась в 1907 году, в год открытия трамвайного движения в Петербурге. В 1938 году устроилась на работу кондуктором. Во время блокады находилась в Ленинграде, работала в разных должностях. Была кондуктором в одном из вагонов самого первого трамвайного поезда, вышедшего на линию 15 апреля 1942 года из трамвайного парка Блохина (нынешний Трамвайный парк №3 на Б.Посадской ул.). Являлась самым последним кондуктором трамвая ЛМ-33.

Старшее поколение получит удовольствие от теплой ностальгической атмосферы в салоне интеллигентного «Мистера-33», от музыки и диалогов 70-х годов, от воспоминаний детства и юности. Молодой публике путешествие в салоне «Мистера-33» даст возможность окунуться в удивительный мир Ленинграда, соприкоснуться с людьми, создававшими наш прекрасный город.

Путешествие с «Мистером -33» – это ещё и прекрасная познавательная экскурсия, ведь в вагоне среди основных персонажей старожил города – графиня Софья Милорадовна, рассказывающая о мифах и легендах Петербурга, вагоновожатый Павел Ильич, да и сам «Мистер-33» - заслуженный трамвай, который за сорок лет повидал всякое и о многом может поведать тем, кто готов стать его пассажиром.

В повествование вплетены петербургские адреса и доминанты: бывшая табачная фабрика на Васильевском острове, Кадетская линия, Кронверкский проспект, Мост Белинского, Цирк на Фонтанке, камень Атакан под Литейным мостом, Трамвайный парк им.Котлякова (нынешний Трамвайный парк №8) на пр. Стачек, Стрельнинская трамвайная линия, Михайловский замок, ул. Некрасова (Бассейная), ангел на шпиле Петропавловского собора.

В Горэлектротрансе состоялась премьера аудиоспектакля-путешествия «Мистер-33».