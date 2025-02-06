Обновление СПб ГУП «Горэлектротранс»: главное за 2024 год

В город поступило 158 новых трамваев и троллейбусов, включая 24 троллейбуса с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Маршрутная сеть ТУАХ пополнилась 2 новыми маршрутами - №№21, 28 - и расширилась до 15 линий. Подготовлены к началу эксплуатации сразу три крупных объекта Энергохозяйства – подстанции на наб. реки Карповки, ул.Руставели и ул.Жукова, выполнены работы по повышению надежности электроснабжения троллейбусной линии на Ленинском проспекте. Реконструкция Трамвайного парка №7 вышла на завершающую стадию. По ряду объектов завершены проектно-изыскательские работы и получено положительное заключение госэкспертизы. Выполнен ремонт 29,69 км одиночного пути трамвая, включая такие ключевые адреса, как пр. Просвещения, 1-ая Кадетская линия В.О., пр. Культуры, Садовая ул., Новочеркасский пр. Такими были основные итоги реализации программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее» в 2024 году.

Подвижной состав

В 2024 году парк подвижного состава Горэлектротранса пополнили 111 новых трамваев и 47 новых троллейбусов, из них 24 единицы – троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ).

В том числе, полностью исполнен контракт на прямую поставку 22 трамваев в ретростиле «Довлатов» для центра Петербурга. Всего же по обоим контрактам на поставку вагонов в ретростиле ГЭТ в 2024 году получил 48 трамваев «Довлатов» и «Достоевский». Вторая поставка осуществляется по лизинговой схеме. Суммарно по двум контрактам с АО «Уралтрансмаш» ГЭТ получит 76 трамваев «Довлатов» и «Достоевский», которыми полностью будет укомплектован исторический Трамвайный парк №3 на Петроградской стороне.

Также впервые в ГЭТ поступили односекционные трамваи производства «ПК Транспортные системы» «Львенок», которые пришли на смену односекционным трамваям серии ЛМ-99. Всего в 2024 году получено 5 «Львят», поставка этих трамваев продолжится в 2025 году.

В 2024 году также заключены контракты на поставку 4 двухкабинных трамваев модели «Поларис» Усть-Катавского вагоностроительного завода, 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом модели «СИНАРА-6254», 20 троллейбусов с увеличенным автономным ходом производства «Транс-Альфа».

Путевое хозяйство

Совокупно по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры и СПб ГУП «Горэлектротранс» в 2024 году было отремонтировано 29,96 км одиночного трамвайного пути, что на 2,42 км больше, чем в 2023 году.

В 2024 году выполнен ремонт большей части пр. Просвещения (от пр. Энгельса до Светлановского пр.), также пр. Культуры, где проходит трасса маршрута трамвая №100, входящего в топ-3 самых востребованных трамвайных маршрутов в Петербурге. При производстве ремонта построены повышенные посадочные площадки для ускорения посадки-высадки и удобства маломобильных категорий пассажиров.

Завершён ремонт сложного участка Садовой ул., наб. Лебяжьей канавки, Миллионной ул. (от Лермонтовского пр. до пл.Суворова). Примененная в ремонте безбалластная конструкция пути позволила снизить уровень шума и вибрации от трамвая в историческом центре города и продлить срок эксплуатации путей.

Также завершены ремонтные работы по маршрутам трамваев и троллейбусов на наб. реки Карповки, пр.Энгельса, Светлановском пр., ул.Савушкина, Петровском пр., 1-й Кадетской линии и Большом пр. В.О., Новгородской ул.

Энергохозяйство

Энергетики СПб ГУП «Горэлектротранс» модернизировали подвесную контактную сеть на 4 адресах, в рамках этой работы обновлены трассы протяженностью более 12 км. Проведена реконструкция кабельной сети 4 тяговых подстанций общей протяженностью более 39 км, обновлено свыше 21 км контактного провода контактной сети, выполнена замена 11 силовых трансформаторов тяговых подстанций.

Помимо реконструкции, модернизации, технического перевооружения в этот же период разработаны и реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры энергоснабжения в целом. Проложены и введены в эксплуатацию кабельные линии постоянного тока на Ленинском проспекте для повышения надежности энергоснабжения троллейбусной линии.

Сразу 3 крупных объекта Энергохозяйства СПб ГУП «Горэлектротранс» подготовлены к началу эксплуатации в 2024 году. Так, в рамках сохранения объектов культурного наследия Санкт-Петербурга отреставрировано историческое здание действующей тяговой подстанций №2 на набережной реки Карповки (входит в пятерку первых подстанций для городского трамвая наряду с подстанцией в Дегтярном пер., отреставрированной ранее). Введена в эксплуатацию новая тяговая подстанция № 91 «Суворинская» на ул.Руставели. Подготавливается к запуску новая тяговая подстанция №8 на ул. Жукова.

Историческая подстанция на Карповке в тандеме с вновь построенными современными подстанциями образуют обновленный «энергетический треугольник» на севере города - в Петроградском, Калининском, Выборгском и др. районах. В результате Служба Энергохозяйства повысит стабильность энергоснабжения сразу 14 маршрутов ГЭТ в этой части города.

Парки

- Реконструкция Трамвайного парка №7 находится на завершающей стадии. В парке выполняются работы по монтажу и пуско-наладке технологического оборудования, завершаются отделочные работы, а также прокладка инженерных сетей.

- Завершены проектно-изыскательские работы на реконструкцию депо второй площадки Троллейбусного парка №1 на Сызранской 15 Ж, готовятся документы к размещению на конкурс и выполнению строительно-монтажных работ. Исторически здесь располагался самый первый троллейбусный парк в Ленинграде. Реализация строительно-монтажных работ запланирована на 2025-2026 гг.

- Согласно реализации концепции развития Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта в старейшем Василеостровском трамвайном парке завершено проектирование реконструкции депо под цели ЭВК ГЭТ, который планируется сделать многопрофильным культурным пространством с детской трамвайной дорогой.

- Выполнены проектные работы по реконструкции зданий депо в историческом Трамвайном парке №3 (Б. Посадская ул.). Получено положительное заключение государственной экспертизы.

- Выполнены проектные работы по реконструкции здания депо в ОСП Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк (Гражданский пр). Получено положительное заключение государственной экспертизы.

- Работы по проектированию инновационного трамвайного парка во Фрунзенском районе включены в Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга на период 2025-2026 гг. После строительства нового парка запланирован перенос производственных мощностей Трамвайного парка №1 и присоединение территории нового трампарка к улично-дорожной и трамвайной сети Санкт-Петербурга.

- Завершены проектно-изыскательские работы по строительству трамвайного парка под нужды электрического наземного транспорта на Софийской улице в поселке Шушары.

- Выполнены проектные работы по реконструкции трех детских спальных корпусов в ДОЛ «Зарница», получено положительное заключение государственной экспертизы. Строительно-монтажные работы запланированы на 2025 год. После завершения работ проектная мощность ДОЛ «Зарница» составит 300 человек в смену.

Маршрутная сеть

Петербургским Горэлектротрансом на конец 2024 года обслуживается 39 трамвайных и 47 троллейбусных маршрутов. В 2024 году протяженность маршрутной сети трамваев составила более 450,25 км, а троллейбусной - более 600,95 км. В 2024 году в среднем трамваи перевезли более 132 млн пассажиров, троллейбусы – около 140 млн пассажиров.

- В 2024 году были оптимизированы трассы троллейбусных маршрутов №№ 21, 28 за счёт вывода на них троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). В день маршрут №21 перевозит более 11 тыс. чел., маршрут №28 - более 3 тыс. чел. Сеть ТУАХ в Петербурге составляет уже 189,35 км и включает 15 линий. В 2025 году запланирована организация ещё 2 маршрутов ТУАХ №№ 51, 52 в Выборгском и Приморском районах, которые предполагается сделать «женскими»: работать на них будут водители-женщины.

- Временный трамвайный маршрут №30, открытый на период ремонта станции метро «Ладожская», переведен в постоянный режим после открытия метро. Опыт обособления трамвайных путей на мосту Александра Невского планируется распространить и на другие городские переправы.

- С августа 2024 года восстановлено по постоянным трассам троллейбусное движение по маршрутам №№10 и 11, измененным на период строительства станции метро «Горный институт».

- В октябре 2024 года на Васильевский остров вернулся трамвай №1 и восстановлено движение по постоянной трассе для трамвая №40, измененной на период строительства станции метро «Горный институт». Возобновлено регулярное трамвайное движение на кольце на Детской улице.

- В рамках программы развития СПб ГУП «Горэлектротранс» запланировано ускорение 15 магистральных трамвайных маршрутов.

Комплекс мер по организации условий приоритетного движения наземного транспорта включает в себя разделение транспортных и пешеходных потоков, модернизацию светофорных объектов и остановочных пунктов, обособление трамвайных путей, а также установку камер фиксации выезда на выделенные пути там, где невозможно их физическое обособление. Кроме того, важной частью работ является ремонт трамвайных путей с применением современных технологий, которые позволяют не только снижать риски дорожных происшествий с участием электротранспорта, но и увеличивать скорость движения трамваев, также снижать уровень шума и вибрации при их прохождении.

В 2024 году утверждены и реализованы дорожные карты по 5 трамвайным маршрутам.

Например, за счет предоставления приоритетного проезда на перекрестках реализовано ускорение маршрутов №№ 47, 55. Скорость сообщения увеличилась на маршруте № 47 - с 14,8 км до 16,01 км, № 55 - с 13,6 км до 14, 7 км (в три этапа с 01.03.2023 время движения сократилось на маршрутах №№ 18, 47 на 2 мин., на маршруте № 55 - на 6 мин.)

Ввод выделенной полосы в июне 2024 года на пр. Науки (маршруты трамвая №№ 9, 38, 57) позволил сократить время движения трамваев на 2 мин., что позволило увеличить скорость сообщения с 14,3 км/ч до 16,1 км/ч.