В петербургском Горэлектротрансе создан координационный совет по доступной среде

Создание координационного совета под председательством директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина стало продолжением системной работы предприятия в области повышения доступности трамваев и троллейбусов для всех категорий пассажиров. В совет вошли представили Горэлектротранса, Региональной общественной организации инвалидов «Свет Феникса», люди с нарушениями зрения, слуха, колясочники и другие активисты. Свою миссию координационный совет видит не только в повышении качества обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья на электротранспорте Петербурга, но и в распространении опыта Горэлектротранса на другие предприятия города и России в целом.

На первом заседании координационного совета участники обсудили первоочередные вопросы. Среди них – доступность городского электрического транспорта, трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, различные образовательные программы, организация социальных экскурсий.

«Работу по повышению доступности транспорта для всех категорий пассажиров наше предприятие ведёт уже давно, а в 2024 году в рамках Года содействия людям с ограниченными возможностями мы расширили контакты с активистами и общественными организациями. Чтобы вывести обсуждение и решение этих вопросов на более качественный уровень, Горэлектротранс предложил создать координационный совет. Мы рассчитываем, что этот орган не только поможет реализовать наши идеи на уровне ГЭТ, но и распространить этот опыт на другие предприятия транспортной отрасли», - обратился к членам совета директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

«Проецировать эту работу за рамки петербургского Горэлектротранса – это чаяния всех членов координационного совета. Единый подход к вопросам повышения доступности среды для инвалидов, распространение выработанных нами стандартов поможет качественно улучшить обслуживание маломобильных пассажиров не только на всех видах транспорта, но и в других городах нашей страны», - отметил президент РООИ «Свет Феникса» Александр Чеботару.

Денис Минкин напомнил, что у РООИ «Свет Феникса» помимо петербургского Горэлектротранса заключено также соглашение о сотрудничестве с Международной ассоциацией городского электрического транспорта, президентом которой он является, поэтому соответствующая работа будет вестись в том числе и по линии МАП ГЭТ.

Также Денис Минкин предложил членам координационного совета принять участие в организуемой МАП ГЭТ ежегодной международной выставке «ЭлектроТранс», и в Международном транспортном фестивале «ТранспортФест».

Кроме того, от активистов поступило предложение добавить в программу городских конкурсов профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса задание по доступной среде. Эти и другие вопросы будут рассмотрены на следующем заседании координационного совета, который будет собираться регулярно.