Ученики школы №338 будут изучать физику в Трамвайном парке №5

Фото: ГБОУ школа №338 Невского района

Накануне Трамвайный парк №5 принимал в гостях представителей школы №338 Невского района Санкт-Петербурга. В беседе с директором трампарка Александром Касаткиным приняли участие директор школы Мария Свирко, замдиректора Наталия Житкевич, а также учителя физики и математики. Обсуждали совместный образовательный профориентационный проект.

В Трамвайном парке №5 СПб ГУП «Горэлектротранс» планируется создать учебный класс, где школьники под руководством учителей смогут применять теоретические знания школьной программы на практике. Одним из направлений уроков станут физические опыты – так, например, юные физики своими глазами смогут увидеть работу электродвигателя.

Для представителей школы №338 провели экскурсию по парку, обсудили тематику планируемых мероприятий и согласовали сроки их проведения. Гости поблагодарили руководство парка и СПб ГУП «Горэлектротранс» за активность в разработке совместных идей и поддержку в реализации планов.

Напомним, создание профильных транспортных классов запланировано и в других подразделениях Горэлектротранса. Ранее такая возможность обсуждалась в обновлённом Трамвайном парке №7.