«Приведи друга»: инструкция как получить вознаграждение 15 000 руб. за приглашение на обучение в УКК

05 февраля 2025

Каждый 6 студент Учебно-курсового комбината ГЭТ учится по приглашению друга. В УКК отмечают, всё чаще люди приходят учиться вождению троллейбуса по рекомендации сотрудников СПб ГУП "Горэлектротранс". Это говорит о том, что работники уверены в качестве обучения и в социальных гарантиях, которые предоставляет предприятие.

 

Чаще всего рекомендуют своим знакомым освоить профессию водителя электротранспорта сотрудники Троллейбусного парка №1 и Троллейбусного парка №6.

 

За каждого привлечённого ученика, пришедшего в Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, можно получить 15 тысяч рублей.  Рассказываем, как это работает.

 

  1. Вы приглашаете друга пройти обучение на водителя троллейбуса.

 

У специалиста по персоналу троллейбусного парка необходимо написать ходатайство о зачислении друга на имя директора того троллейбусного парка, в который после обучения будет трудоустроен сам друг.

 

  1. Друг успешно оканчивает обучение и выходит на самостоятельную работу.

 

Необходимо обратиться к специалисту по персоналу (у которого писали ходатайство) за оформлением выплаты вознаграждения за приведённого друга.

 

  1. Вы получаете вознаграждение в размере 15 тысяч рублей.

 

Троллейбусный парк направляет комплект документов в Управление по персоналу. На основе поданных документов формируется приказ о выплате вознаграждения.

 

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