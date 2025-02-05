«Приведи друга»: инструкция как получить вознаграждение 15 000 руб. за приглашение на обучение в УКК

Каждый 6 студент Учебно-курсового комбината ГЭТ учится по приглашению друга. В УКК отмечают, всё чаще люди приходят учиться вождению троллейбуса по рекомендации сотрудников СПб ГУП "Горэлектротранс". Это говорит о том, что работники уверены в качестве обучения и в социальных гарантиях, которые предоставляет предприятие.

Чаще всего рекомендуют своим знакомым освоить профессию водителя электротранспорта сотрудники Троллейбусного парка №1 и Троллейбусного парка №6.

За каждого привлечённого ученика, пришедшего в Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, можно получить 15 тысяч рублей. Рассказываем, как это работает.

Вы приглашаете друга пройти обучение на водителя троллейбуса.

У специалиста по персоналу троллейбусного парка необходимо написать ходатайство о зачислении друга на имя директора того троллейбусного парка, в который после обучения будет трудоустроен сам друг.

Друг успешно оканчивает обучение и выходит на самостоятельную работу.

Необходимо обратиться к специалисту по персоналу (у которого писали ходатайство) за оформлением выплаты вознаграждения за приведённого друга.

Вы получаете вознаграждение в размере 15 тысяч рублей.

Троллейбусный парк направляет комплект документов в Управление по персоналу. На основе поданных документов формируется приказ о выплате вознаграждения.