Учебно-курсовой комбинат ГЭТ обучил 260 водителей в 2024 году

В Горэлектротрансе традиционно большое внимание уделяется подготовке квалифицированных водителей. За 2024 год Учебно-курсовой комбинат ГЭТ выпустил 133 водителя трамвая и 127 водителей троллейбуса. В новом году из ближайших планов УКК – укомплектовать кадрами два перспективных женских маршрута троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые будут организованы летом в Выборгском и Приморском районе.

Для удобного и эффективного обучения профессиональных водителей электротранспорта в УКК ГЭТ постоянно совершенствуется учебный процесс. Так, в прошлом году Корпоративный учебный центр СПб ГУП «Горэлектротранс» первым в стране запустил новый формат электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по профессиям водитель трамвая и троллейбус. Пройти теоретическую часть курса обучения теперь можно дистанционно. Как ранее рассказал директор УКК ГЭТ Данила Михеев, несмотря на стереотип о «дистанте», новшество не влияет на качество знаний. Об этом свидетельствуют наивысшие оценки на экзаменах.

Запуск дистанционного формата позволяет привлекать кадры из соседних регионов и городов. По данным конец прошлого года, такой формат изучения теории выбирают 45% учеников, а преподаватели отмечают высокий уровень самодисциплины учеников.

Что касается рабочих специальностей, всегда востребованных в Горэлектротрансе – по ним в прошлом году обучен 161 человек. Кроме этого, 990 человек прошли курсы повышения квалификации и профессиональной подготовки.

Также за прошедший год в УКК ГЭТ разработали и внедрили сразу три учебные программы дополнительного профессионального образования для сотрудников СПб ГУП «Горэлектротранс» - «Особенности работы при испытании высокоавтоматизированного транспортного средства», «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии», «Оказание ситуационной помощи на транспорте маломобильным группам населения и пассажирам с инвалидностью».

В УКК ГЭТ планируют продолжить развитие культуры взаимодействия водителя с маломобильными пассажирами. Напомним, Комбинат сотрудничает с общественной организацией инвалидов «Свет Феникса».