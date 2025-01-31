Ледовому трамваю Петербурга 130 лет

Петербург – Родина электрического трамвая. В 1880 году инженер-изобретатель Федор Пироцкий продемонстрировал в Дегтярном переулке запуск настоящего электрического трамвая с пассажирами, переделанного из вагона конки с империалом. Но из-за противодействия концессионеров, эксплуатирующих конку и не желающих терять выручку, внедрение электрического трамвая в нашем городе сильно затянулось несмотря на дальнейшее распространение трамвая в мире. Федор Пироцкий так и не увидел открытия трамвайного движения в Петербурге в 1907 году и умер в большой нужде. Однако электрический трамвай на Родине изобретения все-таки успел поработать и до 1907 года: в концессионных соглашениях с конно-железными дорогами не учитывались водные артерии, так, электрический трамвай в 1895 году оказался… на льду Невы.

31 января (19 января по старому стилю) 1895 года лед Невы пересекли первые ледовые трамвайчики. А началось все с того, что учредитель «Правления Общества финляндского легкого пароходства» Рафаэль фон Гартман обратился в Городскую управу с ходатайством об организации ледового переката. Изначально вагоны отправлялись с одного берега на другой со специально сооруженных горок, подобных катальным, которые возводили на Масленицу. Движение осуществлялось за счет инерции и было ручным: вагоны буквально «скатывались» с берега. Соскальзывая с возвышения по рельсам, к середине реки они набирали приличную скорость и по накатанной продолжали движение, а на противоположный берег их втаскивали уже вручную. Оттуда их уже с новыми пассажирами отправляли обратно.

Проект имел успех, и Гартман предложил инженеру-технологу М.М. Подобедову создать электрическую версию переправы, которая работала бы одновременно с «ручной». На этот раз рельсы проложили прямо по льду Невы, протянули контактную сеть и закрепили её на деревянных столбах-опорах, которые вмораживались в лед. Толщина промерзания льда позволяла беспрепятственно осуществлять пассажироперевозки, за время работы ледовых трамваев ни один из них не ушел под лед.

Первая электрическая железная дорога для ледового трамвая была проведена от Зимнего дворца к Мытнинской набережной, что, по материалам журнала «Всемирная иллюстрация», было очень удобно для обывателей Петербургской Стороны, которые за две копейки имеют отличное скорое сообщение с центром столицы. Затем появился маршрут от Сенатской площади до Румянцевского сквера, впоследствии к ним прибавились ещё два: от Суворовской площади до Сампсониевского проспекта и от Суворовской площади до домика Петра I.

Ледовые трамваи заменяли действующий летом паром и экономили время зимой, так как не нужно было объезжать большие участки города через мосты. Скорость движения ледового трамвая могла достигать 20 км/ч, вместимость вагонов составляла 20 человек.

Ледовый трамвай эксплуатировался вплоть до весны 1910 года и даже успел поработать три сезона параллельно с городским электрическим трамваем, запущенным в сентябре 1907 года.

В наши дни в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ можно увидеть макет ледовой трамвайной линии, созданный по фотографии Карла Буллы 1900-х гг. «Электроперевоз у Зимнего дворца». Он напоминает об истории удивительного проекта, который в современных погодных условиях уже сложно представить.



