Суд вынес приговор за испорченные граффити трамвайные вагоны

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Сегодня мировой судья судебного участка № 126 вынесла приговор по делу трёх фигурантов, обвиняемых в нанесении граффити на трамвайные вагоны. Двум подсудимым назначено наказание в виде одного года и полутора лет ограничения свободы. Третьему, ранее судимому - 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 1,5 года.

По сообщению Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, опубликованного 29.01.2025 года:

«Мировой судья судебного участка №126 г. Санкт-Петербурга огласила приговор в отношении Георгия Жолудева, Павла Петрова, признанных виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.2 ст.214 УК РФ, и Арсения Осипова, признанного виновным по одному эпизоду ч.2 ст.214 УК РФ.

24.05.24 около 20.50 Жолудев и Петров, находясь на конечной трамвайной остановке на пр. Юрия Гагарина, реализуя умысел на порчу имущества, нанесли из аэрозольных баллончиков на трамвайный вагон граффити, причинив ущерб СПб ГУП "Горэлектротранс" на сумму 1 656.01 рублей.

08.06.24 около 22.40 фигуранты, находясь на той же конечной трамвайной остановке, разрисовали еще один вагон. Судя по ущербу, который в этом случае составил 82 230.65 рублей, разрисовали основательно, придав вагону "обезображивающий внешний вид, оскорбляющий общественную нравственность".

Фигуранты вину признали. Дело слушалось в особом порядке. Ущерб возмещен полностью.

Суд назначил наказание:

Жолудеву (ранее судим) - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1.5 года.

Петрову - 1.5 года ограничения свободы.

Осипову - 1 год ограничения свободы».

В петербургском Горэлектротрансе призывают горожан, ставших свидетелями подобных случаев, немедленно сообщать о них в полицию.



«Позиция коллектива Горэлектротранса, и моя лично по действиям тех, кто портит городское имущество, жёсткая и принципиальная. Огромных трудов стоит привести в порядок многомиллионный подвижной состав после противоправных действий, это значит, что он простаивает, что работники нагружены дополнительным объёмом работы, нарушается организация выпуска на линию. Наши регулярные комплексные усилия по обновлению подвижного состава в Петербурге просто грубо перечёркиваются. Петербург достоин красивых чистых современных трамваев, и мы не отступим от того, чтобы оказывать содействие в поиске и наказании по закону злоумышленников, угрожающих имуществу и стабильной работе общественного транспорта», - подчеркнул директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.