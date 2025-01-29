С 1 февраля трамвайный маршрут №41 соединит «Северную Верфь» с метро «Сенная площадь»

В целях обеспечения транспортной доступности для пассажиров Адмиралтейского района продлевается трасса трамвайного маршрута №41. Продление маршрута нацелено на создание новой транспортной связи между заводом «Северная Верфь» и станцией метро «Сенная площадь» для обслуживания пассажиров, планирующих оптимальный маршрут для передвижения на общественном транспорте.

С 1 февраля трамваи №41 следуют: от к/ст «Завод «Северная верфь» по Корабельной ул., Кронштадской ул., ул.Новостроек, ул.Маршала Говорова, ул.Трефолева, ул.Калинина, Лифляндской ул., наб.Обводного канала, Старо-Петергофскому пр., Садовой ул. до к/ст «Сенная пл.».

Продленный маршрут №41 будут обслуживать двухкабинные трамваи для разворота по технологии трамвайного съезда возле метро «Сенная».