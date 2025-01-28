В трамвае прошел лекторий Российского Общества «Знание»

Члены Межрегионального союза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли участие в трамвайном рейсе, приуроченном к 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сопровождали памятный выезд лекторы Российского общества «Знание» Алексей Волков и Виталий Орляновский. Они прочли сразу три лекции на тему блокады Ленинграда и его роли в Победе в Великой Отечественной войне.

Пассажирами трамвая-лектория напомнили о стратегической роли Ленинграда для фронта, о самом тяжелом периоде в жизни блокадного города в декабре 1941 - феврале 1942 гг. и о попытках прорыва вражеского кольца, сомкнувшегося вокруг Ленинграда.

Неслучайно для памятного лектория выбран формат именно трамвайной экскурсии, которая охватывает адреса, где разворачивались страшные события военных лет. Виды из окон трамвая становились дополнением к лекции, живой мирной декорацией к картинам страшного блокадного времени. Трамвайная поездка по местам горя и славы стала напоминанием о важнейшей роли блокадного трамвая в Ленинградской Победе. Грузовое трамвайное движение, возобновившееся 8 марта 1942 года, позволило очистить город от мусора, снега, избежать эпидемии и освободить пути для возвращения пассажирского трамвая. 15 апреля в осажденном Ленинграде вновь запустили движение по пассажирским маршрутам. С тех пор ликующий трамвайный звон навсегда вошел в историю Санкт-Петербурга как символ жизни, надежды и несгибаемой воли к Победе.