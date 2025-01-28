Экскурсионная программа для маломобильных продолжилась у памятника Блокадному трамваю

Ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады петербургский Горэлектротранс совместно с Региональной общественной организацией инвалидов «Свет Феникса» организовал серию трамвайных экскурсий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Завершающая поездка цикла стартовала сегодня от памятника Блокадному трамваю на проспекте Стачек.

Перед началом экскурсии участники поездки во главе с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным возложили цветы к памятнику Блокадному трамваю, установленному здесь к 65-й годовщине возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде 15 апреля 1942 года.

«Вчера мы возлагали цветы на Пискарёвском мемориальном кладбище. И я обратил внимание, что каждый раз в эти даты, как и сегодня, в нашем городе плохая погода. Такое впечатление, что небо плачет вместе с нами. Наверно, это неслучайно, потому что тот уровень трагедии, которая происходила в Ленинграде, никогда нигде в мире не происходил, и дай Бог, чтобы его не было», - обратился к участникам памятной программы директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

От Блокадного трамвая в рейс с эксклюзивным экскурсионным обслуживанием отправился трамвай «Богатырь-М». Во время поездки по маршруту до пл. Тургенева участники вспоминают о местах, связанных с блокадой и Великой Отечественной войной.

Участие в экскурсии приняли ветераны, дети войны, школьники, представители общественности, молодёжного отдела администрации Кировского района, глава МО «Ульянка» Оксана Хлебникова, президент Совета ветеранов МО «Ульянка» Зоя Кузнецова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич.

Ранее Горэлектротранс и РООИ «Свет Феникса» в рамках соглашения о сотрудничестве организовали аналогичные экскурсии в Центральном и Калининском районах.