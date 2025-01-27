Работники Горэлектротранса прочли стихи о блокаде на Пискарёвском кладбище

Представители петербургского Горэлектротранса пришли в 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Пискарёвское мемориальное кладбище, чтобы почтить память своих коллег – работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома. Участие в торжественно-траурной церемонии приняли ветераны предприятия, представители Управления, работники Горэлектротранса-участники СВО, студенты Учебно-курсового комбината ГЭТ, члены Первичной профсоюзной организации.

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Проследовав от Вечного огня, транспортники возложили цветы к подножию монумента «Мать-Родина». На Аллее Памяти у стелы работникам ТТУЛ, погибшим в годы Великой Отечественной войны, перед представителями всех поколений работников ГЭТ выступил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

«Я вижу, что здесь стоят в том числе и люди молодые, наши будущие водители. Обращаюсь сейчас к вам: попробуйте осознать, что вот здесь сейчас под землёй целиком лежит «город Вашингтон» - его население примерно такое же по количеству, как те, кто, по сути, за одну зиму 1941-1942 годов умерли в Ленинграде от голода. Жителям других стран это даже не представить. Ленинград - уникальный город. Он счастливый, он красивый, он потрясающий. И мы дополняем эту красоту своими трамваями. Но у него такая судьба, которой нет ни у одного другого города в мире. Это невозможно, и дай Бог, чтобы никогда ни у кого не было. Нам надо об этом помнить, потому что это не только скорбь, уважение к предкам, но это очень хороший урок и на сегодня», - сказал директор предприятия.

Также Денис Минкин напомнил, что 27 января православные верующие обращаются с особой молитвой к святой равноапостольной Нине, признанной покровительницей Ленинграда во время блокады. В свои именины на Пискарёвское кладбище по многолетней традиции пришла ветеран Троллейбусного парка № 1 Нина Фещенко, поделившаяся с коллегами своими блокадными воспоминаниями. С рассказом о своём блокадном детстве выступил специалист отдела социальной политики СПб ГУП «Горэлектротранс» Валентин Кузьминский. Это старейший работающий ветеран предприятия: в 2024 году Валентину Григорьевичу исполнилось 90 лет.

Нина Фещенко и Денис Минкин

Также на Аллее Памяти свои стихи о блокаде прочёл водитель-инструктор Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Александр Грачёв, которому эта тема очень близка: прадед Александра умер от голода в осаждённом городе после того, как у него украли продуктовые карточки. В стихотворении есть строки об этих талонах, отсутствие которых как правило означало для человека смерть.

…Талоны на жёсткой бумаге,

Чтоб хлеб получить на развес.

Солдаты его выдавали,

И точен до грамма разрез.

Товарищ, ты помнишь блокаду?

Те дни не вернутся назад.

Но в памяти будет храниться,

Мой город-герой Ленинград.



Александр Грачёв и Валентин Кузьминский

После траурного митинга к стеле работникам Трамвайно-троллейбусного управления были возложены цветы.